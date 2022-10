Hyderabad, OCT 14: బాలయ్య హోస్ట్ గా ఆహాలో చేసిన అన్‌స్టాపబుల్‌ షో (Unstoppable) భారీ హిట్ అయి రికార్డులని కూడా సాధించడంతో ఈ షోకి సీజన్ 2ని కూడా ప్రకటించి గ్రాండ్ లాంచ్ చేశారు. అన్‌స్టాపబుల్‌ సీజన్ 2 (Unstoppable-2) లో మొదటి ఎపిసోడ్ లో అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచే విధంగా చంద్రబాబు (Chandrababu), లోకేష్ (Lokesh) ని తీసుకొచ్చారు. ఇటీవల దీనికి సంబంధించిన ప్రోమో రిలీజ్ చేయగా, తాజాగా నేడు ఆహాలో (Aha) మొదటి ఎపిసోడ్ ని రిలీజ్ చేశారు. ఎపిసోడ్ రిలీజైన కొద్దిసేపటికే ఇది వైరల్ గా మారింది. ఇక మొదటి ఎపిసోడ్ లో మాజీ సీఎం, బాలకృష్ణకు బావ అయిన చంద్రబాబు నాయుడుకి బాలకృష్ణ గ్రాండ్ వెల్కమ్ చెప్పారు. షోలో ఎన్నో సరదా విషయాలు, రాజకీయాలు మాట్లాడారు. చంద్రబాబు ఎన్టీఆర్ ని వెన్నుపోటు పొడిచారని, ఎన్టీఆర్ కి ద్రోహం చేసారని కొంతమంది అంటారు. ఇది చాలా వివాదాస్పద అంశం. అయితే ఈ విషయం అన్‌స్టాపబుల్‌ షోలో మాట్లాడటం గమనార్హం. బాలకృష్ణ (Balakrishna) ఈ అంశాన్ని కూడా గుర్తుచేశాడు. దీంతో చంద్రబాబు ఆ అంశంపై చాలా ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడారు.

