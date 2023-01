Balamurugan Passes Away: ప్రముఖ సినీ రచయిత బాలమురుగన్ కన్నుమూత

Chennai, Jan 16: గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ప్రముఖ సినీ రచయిత బాలమురుగన్ (85) (Balamurugan) కన్నుమూశారు. తెలుగు (Telugu), తమిళం (Tamil) సహా పలు భాషల్లో అనేక సినిమాలకు రచయితగా (Writer) పనిచేసిన ఆయన అనారోగ్యంతో తుదిశ్వాస విడిచినట్టు కుమారుడు, రచయిత భూపతి రాజా తెలిపారు.

బాలమురుగన్ తెలుగులో ధర్మదాత, సోగ్గాడు, ఆలుమగలు, సావాసగాళ్లు, జీవన తరంగాలు వంటి హిట్ సినిమాలకు కథ అందించారు. గీతా ఆర్ట్స్ తొలిసారి నిర్మించిన ‘బంట్రోతు భార్య’ సినిమాకు కూడా ఆయనే కథ అందించారు. తమిళ దిగ్గజ నటుడు శివాజీ గణేశన్‌కు దాదాపు 40 కథల వరకు అందించారు. బాలమురుగన్ మృతి వార్త తెలిసిన తెలుగు, తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ ప్రముఖులు సంతాపం తెలుపుతూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు.

Writer #Balamurugan (85) passed away at his residence in Ra Puram today. He was the writer for famous films like #Anbukkarangal, #EngaIoruRaja, #RamanEtthanaiRamanady, #PattikadaPattanama, #VasanthaMaligai etc

May his soul rest in peace ✨🌸 pic.twitter.com/kixf8Zimh6

— RIAZ K AHMED (@RIAZtheboss) January 15, 2023