Prabhas First Personal Post: సోషల్ మీడియాలో ప్రభాస్ పర్సనల్ పోస్ట్, పెద్దనాన్నను తలుచుకుంటూ చేసిన వీడియో అదుర్స్, సేమ్ మేనరిజమ్స్ అంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్న ఫ్యాన్స్, వైరల్‌ గా మారిన పోస్ట్, మీరు కూడా చూస్తే వావ్ అనకుండా ఉండలేరు

Hyderabad, SEP 24: రెబల్ స్టార్ కృష్ణంరాజు (Krishnam Raju) తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ ఇటీవల మరణించిన (Krishnam Raju Death) విషయం తెలిసిందే. అయన అకాల మరణానికి చింతిస్తూ పలు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులతో పాటు సినీ ప్రేక్షకులు కూడా సోషల్ మీడియాలో కృష్ణంరాజు (Krishnam Raju) గారిపై ప్రేమని తెలుపుతూ సోషల్ మీడియా పోస్ట్ లు (Social Media Post) చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రభాస్ కూడా కృష్ణంరాజు గారి మరణం తరువాత తొలిసారి సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ చేశాడు. ఆ వీడియో పోస్ట్ ఎంతో ఎమోషనల్ గా ఉంది. ప్రభాస్‌ అభిమానులు (Prabhas fans) చేసిన వీడియో ఒకటి సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌ అయింది.

Late #KrishnamRaju garu - #Prabhas Anna Parallels

"He is the King of our Family" - Prabhas

He will be missed yet remembered for his diverse filmography

YT : https://t.co/rGxwsPViYr#KrishnamRajuLivesOn #KrishnamRajuGaru #Baahubali #Adipurush #ProjectK #Spirit #Salaar #PrabhasEra pic.twitter.com/c12Lku3TRk

— Ayyo (@AyyAyy0) September 23, 2022