RGV On Avatar-2: అవతార్-2 సినిమా కాదు.... ఒక జీవితకాలపు అనుభూతి: వర్మ

Hyderabad, Dec 17: హాలీవుడ్ దర్శకదిగ్గజం జేమ్స్ కామెరాన్ (James Cameron) డైరెక్షన్ లో అవతార్ కు (Avatar) సీక్వెల్ గా రూపుదిద్దుకున్న అవతార్: ద వే ఆఫ్ వాటర్ చిత్రం నిన్న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి అశేష జనాదరణ పొందింది. ప్రముఖ దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ (Ram Gopal Varma) ఈ చిత్రాన్ని చూసి తన అభిప్రాయాలను ట్విట్టర్ వేదికగా పంచుకున్నారు.

టాలీవుడ్‌ డ్రగ్స్‌ కేసులో రకుల్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌కు ఈడీ నోటీసులు, మరోసారి విచారణకు హాజరుకావాలని నోటీసులు జారీ

"ఇప్పుడే అవతార్-2 (Avatar-2)లో స్నానం చేశాను. దీన్ని ఒక సినిమా అనడం నేరం... ఎందుకంటే ఇది అంతకుమించి ఎక్కువ... ఇదొక జీవితకాలపు అనుభూతి. కళ్లు చెదిరే దృశ్యాలు, మతిపోయే యాక్షన్ సన్నివేశాలు చూస్తుంటే... చాలాసార్లు ఓ థీమ్ పార్క్ లో ఉన్నామా అనేంతగా సమ్మోహనంలో ముంచెత్తింది" అని వివరించారు.

Just bathed in AVATAR 2 ..It will be a crime to call it a film because It’s an experience of a life time ..SPECTACULAR VISUALS and MIND BENDING ACTION.. a few times it feels like a theme park visit bit I don’t mean that in a bad way 💐💐💐

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) December 16, 2022