Sameer Khakhar Dies: సినీ పరిశ్రమలు మరో విషాదం, ప్రముఖ నటుడు సమీర్ ఖాఖర్ కన్నుమూత, మల్టిపుల్ ఆర్గాన్స్ ఫెయిల్యూర్ కారణంగా తిరిగిరాని లోకాలకు

ప్రముఖ నటుడు సమీర్ ఖాఖర్, నుక్కడ్, సర్కస్ వంటి టీవీ షోలలో తన పాత్రలకు ప్రసిద్ధి చెందారు , బహుళ అవయవ వైఫల్యం కారణంగా బుధవారం ఉదయం ఇక్కడ ఒక ఆసుపత్రిలో మరణించినట్లు అతని తమ్ముడు గణేష్ ఖాఖర్ తెలిపారు. ఆయన వయసు 71.సమీర్ ఖాఖర్ శ్వాసకోశ సమస్యలతో మంగళవారం ఉదయం సబర్బన్ ముంబైలోని బోరివలిలోని ఎంఎం ఆసుపత్రిలో చేరినట్లు గణేష్ తెలిపారు. "అతనికి నిన్నటి నుండి శ్వాసకోశ సమస్యలు ఉన్నాయి. తరువాత అతను అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్ళాడు. ఈ రోజు తెల్లవారుజామున 4.30 గంటలకు తుదిశ్వాస విడిచాడని అతని పీటీఐకి తమ్ముడు తెలిపారు.

Veteran actor Sameer Khakhar, best known for his roles in TV shows such as ''Nukkad'' and ''Circus'', has passed away at age 71 due to multiple organ failure, says his younger brother Ganesh Khakhar

March 15, 2023