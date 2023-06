Tamannaah-Vijay Verma Dating: ఎంసీఏ విలన్ తో ప్రేమ బంధాన్ని ఒప్పుకున్న తమన్నా.. కొన్నాళ్లుగా విజయ్ వర్మతో ప్రేమలో ఉన్న మిల్కీ బ్యూటీ

Newdelhi, June 13: బాలీవుడ్ నటుడు (Bollywood Actor), నాని (Nani) నటించిన ఎంసీఏ (MCA) సినిమాలో విలన్ పాత్ర పోషించిన విజయ్ వర్మ (Vijay Verma)తో సంబంధంపై మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా (Tamannaah) ఎట్టకేలకు పెదవి విప్పింది. ఆయనతో ప్రేమ నిజమేనని ఒప్పుకుంది. ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ ఎప్పుడు, ఎలా చిగురించిందో తెలిపింది. లస్ట్ స్టోరీస్2 వెబ్ సిరీస్‌ లో తొలిసారి కలిసి నటించిన ఈ ఇద్దరి మధ్య పరిచయమై, అది ప్రేమగా మారింది. ఈ సిరీస్‌ ప్రమోషన్స్‌ లో భాగంగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన ఆమె ఆ సంగతులు వెల్లడించింది. కేవలం సహనటుడు అనే కారణంగా విజయ్ వర్మను ఇష్టపడలేదని, తను చాలా ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి అని చెప్పింది.

Tamannaah Bhatia breaks her silence on dating Vijay Verma. Says 'He is my happy place, a person I care about deeply'https://t.co/OHxEPjanri

— India Today Showbiz (@Showbiz_IT) June 12, 2023