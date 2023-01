Unstoppable PSPK Teaser: నీ ఫ్యాన్స్ అంతా ఎందుకు ఓట్లు వేయలేదు! పవన్ కల్యాణ్‌ కు బాలకృష్ణ షాకింగ్ క్వశ్చన్, పవన్ కల్యాణ్ ఫ్యాన్స్ కు పూనకాలు లోడింగ్, అన్ స్టాపబుల్ షో టీజర్ విడుదల చేసిన ఆహా

Hyderabad, JAN 20: పవన్ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan) ఫ్యాన్స్ కు గుడ్ న్యూస్, ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఆహా అన్ స్టాపబుల్ (unstoppable) టీజర్ రిలీజ్ అయింది. బాలకృష్ణ యాంకర్ గా వ్యవహరిస్తున్న ఈ షోలో పవన్ కల్యాణ్ గత నెలలో పాల్గొన్నాడు. అప్పటి నుంచి ఫ్యాన్ ఈ ఎపిసోడ్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. తాజాగా దీనికి సంబంధించిన టీజర్ ను (Teaser) విడుదల చేసింది. త్వరలోనే ఇందుకు సంబంధించిన ఎపిసోడ్‌ స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. ఇక పవన్‌తో బాలయ్య (Bala krishna) చేసిన సందడి మామూలుగా ఉండదు. బాలయ్య వేసే ప్రశ్నలకు పవన్ చెప్పే సమాధానం అభిమానుల్ని ఆకట్టుకుంటుందని ఈ టీజర్‌లో చూపెట్టారు. సినిమాలు, రాజకీయాలు.. ఇలా అన్ని అంశాలపై బాలయ్య పవన్‌ల మధ్య ముచ్చట సాగనుంది. ఇక చిరు నుండి పవన్ ఎలాంటి మంచి, చెడు నేర్చుకున్నాడని బాలయ్య అడగ్గా.. దానికి పవన్ చాలా సుదీర్ఘమైన సమాధానం చెప్పినట్లుగా తెలుస్తోంది.

Power star gurinchi manaki theliyani vishayalu, manaki theliayalsina kaburlu anni kalagalasina mass masala show...🔥🌪️

The Baap Of All Episodes In The Baap Of All Talkshows in India arriving soon.⚡Stay tuned for #PawanKalyanOnAHA #UnstoppableWithNBKS2!🤩✨ pic.twitter.com/dQtnteszsa

