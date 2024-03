Karthika Deepam Pre Release: సరికొత్త ట్రెండ్ కు శ్రీకారం చుట్టిన వంటలక్క, తెలుగు సీరియల్స్ చరిత్రలో తొలిసారి ఆ క్రెడిట్ దక్కించుకుంటున్న కార్తీకదీపం సీరియల్

Hyderabad, March 21: ‘కార్తీక దీపం’ సీరియల్ (Karthika Deepam) గురించి తెలుగు ప్రజలకు ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. నిరుపమ్ పరిటాల, ప్రేమ విశ్వనాథ్, శోభాశెట్టి ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కిన ఈ సీరియల్.. ఆరేళ్ళు పాటు 1569 ఎపిసోడ్స్ తో ఆడియన్స్ ని ఎమోషనల్ గా అలరిస్తూ నెంబర్ వన్ సీరియల్ గా టైటిల్ ని అందుకుంది. ఈ సీరియల్ లో నిరుపమ్, ప్రేమ, సోబా నటించిన.. డాక్టర్ బాబు, వంటలక్క, మౌనిత పాత్రలు ఆడియన్స్ కి బాగా రీచ్ అయ్యాయి. తెలుగు టీవీ చరిత్రలో టాప్ టిఆర్పిలను సొంతం చేసుకున్న ఈ సీరియల్ ఎండ్ కార్డు వేసేయడంతో చాలామంది ఆడియన్స్ బాధ పడ్డారు. ఇక నుంచి టీవిలో కార్తీకదీపం సీరియల్ (Telugu Serial Karthika Deepam) రాదా అంటూ ఫీల్ అయ్యారు.

ముగిసిపోయిన సీరియల్ కి ప్రేక్షకుల నుంచి ఇలాంటి స్పందన వస్తే.. మేకర్స్ అదే సీరియల్ ని రీ టెలికాస్ట్ చేసి ఆడియన్స్ ని ఖుషి చేస్తుంటారు. కానీ కార్తీకదీపం సీరియల్ మేకర్స్ ట్రెండ్ కి తగ్గట్లు.. రీ టెలికాస్ట్ కాకుండా సీక్వెల్ ని తీసుకు వస్తున్నారు. ‘కార్తీకదీపం – ఇది నవ వసంతం’ అంటూ సీక్వెల్ ని ఆడియన్స్ ముందుకు తీసుకు వస్తున్నారు. అయితే మేకర్స్ కేవలం సీక్వెల్ విషయంలోనే కాదు, సీరియల్ ని రిలీజ్ చేసే విషయంలో కూడా ట్రెండ్ కి తగ్గట్లు ఆలోచిస్తున్నారు. సినిమాలకు ఫాలో అయ్యే ప్రీ రిలీజ్ (Pre Release Event) ఈవెంట్ ట్రెండ్ ని సీరియల్స్ కి కూడా తీసుకు వస్తున్నారు. మొట్టమొదటిసారిగా ఒక సీరియల్ కి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ని కండక్ట్ చేస్తున్నారు.

🌟 Attention all fans! Don't miss the SPECIAL PREVIEW event featuring Karthik and Deepa on March 21st at 2 PM, taking place at Prasad Labs! Be sure to join us live on YouTube for an unforgettable experience! #KarthikaDeepam #StarMaa pic.twitter.com/XQdiYPLOK3

— Starmaa (@StarMaa) March 20, 2024