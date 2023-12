Bank Holidays in December: డిసెంబర్‌ లో 18 రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌.. సెలవుల జాబితా ఇదిగో..

Newdelhi, Dec 2: బ్యాంకు వినియోగదారులకు (Bank Customers) అలర్ట్. పండుగలు, వారాంతాలతో కలిపి డిసెంబర్‌ లో మొత్తం 18 రోజుల పాటు బ్యాంకులకు (Banks) సెలవులు ఉన్నాయి. కస్టమర్లకు అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేందుకు భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) ప్రతి నెలా బ్యాంకు సెలవుల (Bank Holidays ) జాబితాను ముందుగానే జారీ చేస్తుందన్న విషయం తెలిసిందే. అందుకు తగ్గట్టుగానే డిసెంబర్‌ కు సంబంధించిన సెలవుల జాబితాను కూడా విడుదల చేసింది. అయితే ఆర్‌బీఐ సెలవుల జాబితాలోని బ్యాంకు సెలవులు అన్ని రాష్ట్రాలకు వర్తించవు.

Electricity Bill Socker: కరెంటు బిల్లు విలువ రూ.4,950.. రూ.197 కోట్లు చెల్లించినట్టు కస్టమర్‌ కు రసీదు..!.. ఏంటా సంగతి??

#Bank holidays in #December: Branches to remain shut for 18 days; check state-wise listhttps://t.co/aVV9Rhkto1

— Hindustan Times (@htTweets) December 1, 2023