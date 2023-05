Cyclone Mocha: బంగాళాఖాతంలో మే 6న వాయుగుండం, దీని ప్రభావంతో రానున్న 48 గంటల్లో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం, సైక్లోన్ మోచాగా పిలవనున్న ఐఎండీ

Representational Purpose Only (Photo Credits: Wikimedia Commons)

New Delhi, May 2: ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో మే 6న వాయుగుండం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని, దీని ప్రభావంతో రానున్న 48 గంటల్లో అదే ప్రాంతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడవచ్చని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) వెల్లడించింది. IMD యొక్క ప్రకటన, US వాతావరణ సూచన నమూనా, గ్లోబల్ ఫోర్‌కాస్ట్ సిస్టమ్ (GFS) యూరోపియన్ సెంటర్ ఫర్ మీడియం-రేంజ్ వెదర్ ఫోర్‌కాస్ట్స్ (ECMWF) బంగాళాఖాతంలో తుఫాను ఏర్పడుతుందని అంచనా వేసింది.

బీ అలర్ట్, గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు, తెలంగాణలో మరో మూడు రోజులు వడగండ్లతో కూడిన భారీ వర్షాలు

"కొన్ని నమూనాలు ఇది తుఫాను అని సూచిస్తున్నాయి. మేము గమనిస్తున్నాము. ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్‌లు అందించబడతాయి" అని IMD వాతావరణ శాస్త్ర డైరెక్టర్ జనరల్ మృత్యుంజయ్ మోహపాత్ర తెలిపారు.మే 2023 మొదటి అర్ధభాగంలో ఏదైనా ఉష్ణమండల తుఫాను వచ్చే అవకాశం చాలా తక్కువ" అని స్కైమెట్ వెదర్, ఒక ప్రైవేట్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఏజెన్సీ తెలిపింది. ఏప్రిల్‌లో భారత సముద్రాలలో తుఫాను ఏదీ కనిపించలేదు, ఈ నెలలో ఉష్ణమండల తుఫాను లేకుండా వరుసగా నాలుగో సంవత్సరం ఇది.