Newdelhi, Apr 2: ఏప్రిల్ 1 నుంచి జాతీయ రహదారులపై అమలు చేయాల్సిన కొత్త యూజర్ ఫీజు (టోల్) రేట్ల (Toll Rates) అమలుకు బ్రేక్ పడింది. టోల్ రెట్ల సవరణను లోక్‌ సభ ఎన్నికల (Loksabha Elections) అనంతరం ఆచరణలోకి తీసుకురావాలని నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా(ఎన్‌హెచ్ఏఐ) (NHAI)ని భారత ఎన్నికల సంఘం ఆదేశించింది. కాగా షెడ్యూల్ చేయబడిన టోల్ రుసుము సగటున 5 శాతం మేర పెరగవచ్చుననే అంచనాలున్నాయి.

EC has asked NHAI to go ahead with the calculation of new toll rates on highways, but said the new user fees should be applicable only after the #LokasabhaElection2024 https://t.co/F8GuQtfis1

— The Hindu (@the_hindu) April 1, 2024