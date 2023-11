Goodnews for US Visa: యూఎస్ వీసా ఇంటర్వ్యూ కోసం ఎదురుచూస్తున్నవారికి గుడ్‌ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన వెయిటింగ్ టైమ్.. 2.5 లక్షల నాన్‌ ఇమ్మిగ్రెంట్ వీసా అపాయింట్‌ మెంట్లు ఓపెన్

US Embassy in India Issued Record Student Visas This Summer (File Image)

Hyderabad, Nov 3: అగ్రరాజ్యం అమెరికా (USA) వీసా ఇంటర్వ్యూ (Visa Interview) కోసం సాధారణంగా చాలా ఎక్కువ సమయం నిరీక్షించాల్సి ఉంటుంది. అయితే అలా ఎదురుచూస్తున్న భారతీయులకు (Indians) అమెరికా రాయబార కార్యాలయం గుడ్‌ న్యూస్ చెప్పింది. వారాంతంలో 2.5 లక్షల నాన్-ఇమ్మిగ్రెంట్ వీసా అపాయింట్‌ మెంట్లను ఓపెన్ చేసినట్టు భారత్‌ లోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం ‘ఎక్స్’ వేదికగా ప్రకటించింది. తమ కాన్సులర్ బృందానికి ఇది బిజీ వారమని తెలిపింది. https://www.ustraveldocs.com/in/en పై అపాయింట్‌ మెంట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చని సూచించింది. ఫలితంగా నాన్‌ ఇమ్మిగ్రెంట్ వీసాలైన బీ1 (బిజినెస్), బీ2 (టూరిస్ట్) ఇంటర్వ్యూ కోసం వేచి చూసే సమయం భారీగా తగ్గింది.

It was a busy weekend for our consular team! Over the weekend we opened over a quarter million nonimmigrant visa appointments!

Book yours today at https://t.co/SbQkOpI9vq #HereToServe

— U.S. Embassy India (@USAndIndia) November 1, 2023