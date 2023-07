PM Modi House: ప్రధాని మోదీ నివాసం మీదుగా డ్రోన్.. దర్యాప్తు చేపట్టిన ఢిల్లీ పోలీసులు

Newdelhi, July 3: ఢిల్లీలోని (Delhi) ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ (Narendra Modi) నివాసంపై డ్రోన్ (Drone) ఎగరడం కలకలం రేపింది. సోమవారం తెల్లవారుజామున 5గంటల సమయంలో ప్రధాని నివాసంపై డ్రోన్ ఎగురుతున్నట్లు గుర్తించారు.ఈ విషయంపై ఎస్పీజీ (SPG) ఢిల్లీ పోలీసులకు (Delhi Police) సమాచారం అందించడంతో పోలీసు ఉన్నతాధికారులు హుటాహుటీన ప్రధాని నివాసానికి చేరుకున్నారు. ఢిల్లీ పోలీసులు, భద్రతా సిబ్బంది డ్రోన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎటు వెళ్లింది అనే విషయాలపై వెతుకులాట ప్రారంభించారు. అయితే, పోలీసులకు డ్రోన్ గురించి ఎలాంటి సమాచారం లభించలేదు.

