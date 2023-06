TTD Seva Tickets: సెప్టెంబరు నెలకు సంబంధించి సేవా టికెట్లను ఆన్ లైన్ లో విడుదల చేయనున్న టీటీడీ.. ఈ నెల 19న శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్ల విడుదల.. జూన్ 21 వరకు లక్కీడిప్ కు అవకాశం.. మరిన్ని వివరాలు ఇవే..

Tirupati, June 17: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ-TTD) సెప్టెంబరు నెల శ్రీవారి సేవలకు (Srivari Seva) సంబంధించిన టికెట్లను (Tickets) ఆన్ లైన్ (Online)లో విడుదల చేయనుంది. ఈ నెల 19న తిరుమల (Tirumala) శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్లను ఆన్ లైన్ లో ఉంచనుంది. సుప్రభాతం, తోమాల సేవ, అర్చన, అష్టాదళ పాదపద్మారాధన, ఆర్జిత సేవల్లో పాల్గొనేందుకు ఈ నెల 19 నుంచి 21వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు టికెట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. అదే సమయంలో భక్తులు లక్కీడిప్ కోసం తమ వివరాలు నమోదు చేసుకోవచ్చు.

Accident in Konaseema: కోనసీమ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. వ్యాను-కారు ఢీ.. నలుగురి దుర్మరణం.. మరో 9 మందికి గాయాలు

Seva Electronic Dip Tickets for the month of September will be available for booking from 19 June. Draw will be done on 21st or later. pic.twitter.com/y5r6q5PspH

— Tirumala Tirupati Devasthanams Updates (@TTD_TTD) June 15, 2023