TTD Seva Tickets: నేడు శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్ల విడుదల.. జూన్ 21 వరకు లక్కీడిప్ కు అవకాశం.. మరిన్ని వివరాలు ఇవే..

Tirupati, June 19: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ-TTD) సెప్టెంబరు నెల శ్రీవారి సేవలకు (Srivari Seva) సంబంధించిన టికెట్లను (Tickets) ఆన్ లైన్ (Online)లో విడుదల చేయనుంది. నేడు తిరుమల (Tirumala) శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్లను ఆన్ లైన్ లో ఉంచనుంది. సుప్రభాతం, తోమాల సేవ, అర్చన, అష్టాదళ పాదపద్మారాధన, ఆర్జిత సేవల్లో పాల్గొనేందుకు నేటి నుంచి 21వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు టికెట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. అదే సమయంలో భక్తులు లక్కీడిప్ కోసం తమ వివరాలు నమోదు చేసుకోవచ్చు.

Kalyanam at Yellamma Devasthanam: నేడు బల్కంపేట్‌ ఎల్లమ్మ కల్యాణం.. ఆలయం పరిసరాల్లో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు

#TTD will release Srivari Arjitha Seva tickets as electronic DIP registrations for the month of September from June 19. Details inside.#Tirupatihttps://t.co/UIrjGu8Lag

— Telangana Today (@TelanganaToday) June 18, 2023