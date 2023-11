Kochi, NOV 25: కేరళలోని కోచ్చిలోని కుసాట్ యూనివర్సిటీ కాలేజీలో (CUSAT University) జరిగిన ఓ కన్సర్ట్‌ విషాదం మిగిల్చింది. ఈ కార్యక్రమం సందర్భంగా జరిగిన తొక్కిసలాటలో (Stampede) నలుగురు విద్యార్థులు మరణించారు. పలువురు విద్యార్థులకు గాయాలయ్యాయి. కేరళ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి వీనా జార్జి (Veena George) ఈ సంగతి ధ్రువీకరించారు. కలామస్సెరీ మెడికల్ కాలేజీలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకున్నది. క్యాంపస్ లోని ఓపెన్ ఎయిర్ ఆడిటోరియంలో నిఖితా గాంధీ అనే సంగీత దర్శకుడు ఈ కన్సర్ట్ (Concert) నిర్వహించారు.

#WATCH | Kerala | Police officials arrive at CUSAT University in Kochi where four students died and several were injured in a stampede. The accident took place during a music concert that was held in the open-air auditorium on the campus, as per Health Minister Veena George pic.twitter.com/HVcwE9Mg8I

— ANI (@ANI) November 25, 2023