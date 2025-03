ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ-2025లో భాగంగా భారత్‌, ఆస్ట్రేలియా జట్లు ఇవాళ (మార్చి 4) తొలి సెమీఫైనల్లో తలపడ్డాయి.దుబాయ్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసింది. 49.3 ఓవర్లలో ఆ జట్టు 264 పరుగులకు ఆలౌటైంది.అనంతరం బ్యాటింగ్ కు దిగిన ఇండియా లక్ష్యాన్ని చేధించి ఫైనల్ లోకి అడుగుపెట్టింది.

రోహిత్ శర్మ వికెట్ వీడియో ఇదిగో, కూపర్ కొన్నోలీ బౌలింగ్ లో ఎల్బీ‌డబ్ల్యూగా వెనుదిరిగిన భారత కెప్టెన్

ఐసిసి ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 సెమీఫైనల్ మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా జాతీయ క్రికెట్ జట్టు స్పీడ్‌స్టర్ బెన్ డ్వార్షుయిస్ భారత వైస్ కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్‌ను ఎనిమిది పరుగులకే అవుట్ చేశాడు. ఐదవ ఓవర్ చివరి బంతిలో ఈ వికెట్ సంఘటన జరిగింది. డ్వార్షుయిస్ ఆఫ్-స్టంప్ వెలుపల షార్ట్-ఆఫ్-లెంగ్త్ డెలివరీని బౌలింగ్ చేశాడు. శుభ్‌మన్ గిల్ దానిని థర్డ్ మ్యాన్ ప్రాంతం వైపుకు కొట్టడానికి ప్రయత్నించాడు. బంతి బ్యాట్ ను లోపలి అంచును తాకి స్టంప్‌లను ముద్దాడింది. 11 బంతుల్లో ఎనిమిది పరుగులు చేసిన తర్వాత భారత వైస్ కెప్టెన్ నిష్క్రమించాడు, అందులో ఒక ఫోర్ కూడా ఉంది.

