ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ-2025లో భాగంగా భారత్‌, ఆస్ట్రేలియా జట్లు ఇవాళ (మార్చి 4) తొలి సెమీఫైనల్లో తలపడ్డాయి.దుబాయ్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసింది. 49.3 ఓవర్లలో ఆ జట్టు 264 పరుగులకు ఆలౌటైంది.అనంతరం బ్యాటింగ్ కు దిగిన ఇండియా లక్ష్యాన్ని చేధించి ఫైనల్ లోకి అడుగుపెట్టింది.

హై-వోల్టేజ్ ICC ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 సెమీఫైనల్ మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా ఎడమచేతి వాటం స్పిన్నర్ కూపర్ కొన్నోలీ భారత కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మకు తొలి వన్డే వికెట్ తీసుకున్నాడు. ఎనిమిదో ఓవర్ ఐదవ బంతి సమయంలో ఈ వికెట్ సంఘటన జరిగింది. కూపర్ కొన్నోలీ స్టంప్స్‌పై పూర్తి డెలివరీ వేశాడు. రోహిత్ శర్మ స్లాగ్ స్వీప్ కోసం వెళ్ళాడు కానీ దానిని పూర్తిగా మిస్ అయ్యాడు. బంతి అతని ప్యాడ్‌లను తాకింది. అంపైర్ క్రిస్ గఫానీ వేలు పైకి లేపాడు, మరియు రోహిత్ ఆ నిర్ణయాన్ని సవాలు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. రీప్లేలలో బంతి లెగ్ స్టంప్‌ను ఛేదిస్తున్నట్లు కనిపించింది. భారత కెప్టెన్ 29 బంతుల్లో నాలుగు బౌండరీలతో సహా 28 పరుగులు చేసిన తర్వాత నిష్క్రమించాడు.

రికార్డులు బద్దలు కొడుతున్న విరాట్ కోహ్లీ, ఐసిసి నాకౌట్ మ్యాచ్‌లలో వేయికన్నా ఎక్కువ పరుగులు చేసిన తొలి ఆటగాడిగా మరో రికార్డు

🚨We criticized Rohit Sharma for his fitness.

But we will never celebrate his wicket. After all, he is playing for India.

We as a congressmen aren't cheap like their cringe fanclubs and RW.

Ritika looks very sad after his wicket. I think Rohit has ruined her hardwork on his… pic.twitter.com/ollkCLfnZa

