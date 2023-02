Agra Shocker: 10 నిమిషాల్లో మూడు పుల్ బాటిల్స్ తాగాలని పందెం, మూడు బాటిల్స్ తాగి కుప్పకూలిన ఛాలెంజర్, ఆస్పత్రికి తరలించేలోగా మృతి, స్నేహితులిద్దరినీ అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

Representational image (Photo Credit: Pixabay)

Agra, Feb 13: ఉత్తరప్రదేశ్‌లో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఆగ్రాలోని ఓ వ్యక్తి తన స్నేహితులు 10 నిమిషాలలోపు (Three Bottles of Liquor in 10 Minutes) 3 బాటిళ్ల ఆల్కహాల్ తాగమని ఛాలెంజ్ చేసిన తర్వాత ఆల్కహాల్ ఓవర్ డోస్ కారణంగా ఓ వ్యక్తి ( Man Dies of 'Alcohol Overdose) చనిపోయాడు. మరణించిన వ్యక్తి ఛాలెంజ్‌ని స్వీకరించాడు. నిర్ణీత సమయంలో 3 సీసాలు -180 మి.లీ. పందెం గెలిచినా ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.

నివేదికల ప్రకారం, మృతుడు, జే సింగ్. అతని ఇద్దరు స్నేహితులు భోలా, కేశవ్.. ఫిబ్రవరి 8 న శిల్పగ్రామ్ ప్రాంతంలో డ్రింక్స్ కోసం కలుసుకున్నారు. కొన్ని పెగ్‌లు పుచ్చుకున్న తర్వాత, స్నేహితులు ఒక సవాలుతో ముందుకు వచ్చారు. పందెం ప్రకారం, 10 నిమిషాల్లో మూడు సీసాలు తాగిన వ్యక్తికి మద్యం చెల్లింపు నుండి మినహాయింపు ఉంటుంది.

జై మద్యం తాగడం ప్రారంభించాడు. సమయానికి 3 సీసాలు పూర్తి చేశాడు. అయితే, అతను స్పృహ కోల్పోయి నేలపై కుప్పకూలిపోవడంతో ఈ దారుణం బయటపడింది. వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. నివేదికల ప్రకారం, మృతుడి సోదరుడు సుఖ్బీర్ ఇద్దరు స్నేహితులపై ఫిర్యాదు చేశాడు.

రిక్షా డ్రైవర్‌ అయిన తన సోదరుడు వాహనం యొక్క EMI చెల్లించడానికి అతని వద్ద రూ. 60,000 నగదు పెట్టుకున్నాడని..అయితే నిందితులిద్దరూ డబ్బులు తీసుకుని ఇద్దరూ పంచుకున్నారని ఆయన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అనంతరం ఇద్దరినీ అరెస్టు చేశారు.