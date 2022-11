New CCTV Clip of Satyendar Jain: ఢిల్లీ మంత్రికి సంబంధించిన సంచలన వీడియో విడుదల, ఈ సారి జైల్లో ఏం చేశారో తెలుసా? ఎంసీడీ ఎన్నికలు దగ్గరపడుతున్నకొద్దీ బయటకు వస్తున్న వరుస వీడియోలు

New Delhi, NOV 26: మ‌నీల్యాండ‌రింగ్ కేసులో జైలు జీవితం అనుభ‌విస్తున్న ఢిల్లీ మంత్రి స‌త్యేంద‌ర్ జైన్‌కు (Satyendar Jain) చెందిన మ‌రో వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. తీహార్ జైలులో (Tihar jail) ఉంటున్న ఆయ‌న.. త‌న సెల్‌లోనే అతిథుల్ని క‌లిశారు. జైన్‌ను క‌లిసిన వారిలో స‌స్పెండ్ అయిన‌ ఆ జైలు మాజీ సూప‌రింటెండెంట్‌ (Jail Chief) ఉన్నారు. సెప్టెంబ‌ర్ 12వ తేదీన రాత్రి 8 గంటల స‌మ‌యంలో జైన్ సెల్‌లో కొంద‌రు ముచ్చట్లు పెట్టారు. దానికి సంబంధించిన 10 నిమిషాల వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. జైలు సూప‌రింటెండెంట్‌ అజిత్ కుమార్.. జైన్ సెల్‌లోకి వ‌చ్చిన త‌ర్వాత .. అక్క‌డ ఉన్న కొంద‌రు బ‌య‌ట‌కు వెళ్లారు. ఇటీవ‌ల స‌త్యేంద‌ర్‌కు చెందిన వీడియోల‌ను వ‌రుస‌గా రిలీజ్ చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే.

#WATCH | More CCTV visuals of jailed Delhi Minister and AAP leader Satyendar Jain in Tihar jail come out: Sources pic.twitter.com/4c6YdJ2bAL

— ANI (@ANI) November 26, 2022