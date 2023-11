Arvind Kejriwal: మరికాసేపట్లో ఈడీ విచారణకు అరవింద్ కేజ్రీవాల్, అరెస్ట్ చేస్తారన్న వార్తల నేపద్యంలో ఢిల్లీలో భారీ భద్రత ఏర్పాటు, రాజకీయ కక్ష సాదింపు అని ఆప్ మండిపాటు

New Delhi, NOV 02: ఢిల్లీ మద్యం పాలసీ కేసులో ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ (Arvind Kejriwal) నేడు ఈడీ విచారణకు హాజరుకానున్నారు. అరెస్టు చేస్తారని ఆప్‌ నేతలు ఆరోపిస్తున్న నేపథ్యంలో గురువారం ఉదయం 11 గంటలకు ఆయన ఈడీ (ED) ముందుకు వెళ్లనున్నారు. మనీ లాండరింగ్‌ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద అక్టోబర్‌ 30న కేజ్రీవాల్‌కు నోటీసులు జారీచేసిన విషయం తెలిసిందే. నవంబర్‌ 2న ఉదయం 11 గంటలకు విచారణకు హాజరుకావాలని అందులో పేర్కొన్నది. ఇదే వ్యవహారంలో గత ఏప్రిల్‌లో కూడా ఆయనను ఈడీ విచారించింది. కాగా, ఇది చట్టానికి విరుద్ధమని, రాజకీయ ప్రేరేపితమని అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ అన్నారు. వెంటనే సమన్లను వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన ఈడీకి లేఖరాశారు. మద్యం కేసులో సీఎం కేజ్రీవాల్‌ను నవంబర్‌ అరెస్ట్‌ చేయవచ్చునన్న ఆప్‌ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నది.

Delhi CM Arvind Kejriwal responds to ED, "The summon notice is illegal and politically motivated. The notice was sent at the behest of the BJP. Notice was sent to ensure that I am unable to go for election campaigning in four states. ED should withdraw the notice immediately."… https://t.co/QlLIu4AUx1 pic.twitter.com/XCnUMLlgHe

— ANI (@ANI) November 2, 2023