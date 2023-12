Bengaluru Schools Bomb Threat: బెంగళూరులో పలు స్కూళ్లకు బాంబు బెదిరింపులు, అలర్ట్ అయిన పోలీసులు, అందరినీ బయటకు పంపించి క్షుణ్ణంగా సోదాలు

కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరు(Bengaluru)లోని పలు పాఠశాలలకు శుక్రవారం ఉదయం బాంబు బెదిరింపులు( bomb threats) రావడం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. గుర్తుతెలియని ఒక ఈ మెయిల్ నుంచి ఈ బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. దాంతో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు వణికిపోయారు.

మీడియా కథనాల ప్రకారం..ఈ రోజు ఉదయం సుమారు 15 పాఠశాలలకు బాంబు బెదిరింపు వచ్చింది. తొలుత ఏడు స్కూళ్లకు ఈ బెదిరింపు మెయిళ్లు రాగా.. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే మరికొన్ని విద్యాసంస్థలకు అదే తరహా ఈ మెయిళ్లు వచ్చాయి. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు.. ముందు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులను పాఠశాలలను నుంచి బయటకు పంపించారు. ఐటీ కంపెనీకి బాంబు బెదిరింపు కాల్, బెంగళూరులోని ఎకోస్పేస్ బిజినెస్ పార్క్ వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు

#WATCH | Karnataka Deputy CM DK Shivakumar visits a school in Bengaluru after several schools received threatening e-mails. pic.twitter.com/7y3ReGOtAt

