Bengaluru Shocker: మొబైల్ ఇస్తామంటూ రూంకి పిలిచి దారుణంగా అత్యాచారం, నొప్పి అంటూ అరుస్తున్నా నోరు మూసి పని కానిచ్చిన కామాంధులు

Representative image (Photo Credit- Pixabay)

Para-Medical Student Raped by Boyfriend and His Friend: పారా మెడికల్ విద్యార్థినిపై ఆమె ప్రియుడు, అతని స్నేహితుడు అత్యాచారం చేసిన ఘటన బెంగళూరు నగరంలో గురువారం వెలుగుచూసింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి నిందితుడు పురుషోత్తం, అతని స్నేహితుడు చేతన్‌లను అరెస్టు చేశారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. బాధితురాలు తుమకూరు జిల్లాకు చెందిన పారామెడికల్ విద్యార్థిని. తుమకూరు జిల్లా కొరటగెరె పట్టణానికి చెందిన నిందితుడికి రెండేళ్ల క్రితం పరిచయం ఏర్పడి ఇద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు

వారం రోజుల క్రితం వారిద్దరూ కలుసుకోవడంతో పురుషోత్తం ఆమె మొబైల్ తీసుకుని బెంగళూరు వచ్చాడు. ఆమె దానిని తిరిగి ఇవ్వమని కోరడంతో, అతను ఆమెను బెంగళూరుకు వచ్చి సెంట్రల్ బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్‌లోని మెజెస్టిక్ ప్రాంతం నుండి సేకరించమని కోరాడు. బాలిక జూన్ 6న బెంగళూరుకు వచ్చినప్పుడు, పురుషోత్తం తనతో పాటు గిరినగర్ ప్రాంతంలోని తన స్నేహితుడి నివాసానికి వెళ్లాలని ఆమెను ఒప్పించాడు.

ఆమెను ఇంట్లోకి బంధించి, స్నేహితులిద్దరూ ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు.యువతి అరుపులు విన్న ఇరుగుపొరుగు వారు వచ్చి పోలీసులకు ఫోన్ చేశారు. పోలీసులు యువతిని రక్షించి నిందితులిద్దరినీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తదుపరి విచారణలు కొనసాగుతున్నాయి.