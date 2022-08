Fact check: రేషన్ షాపుల్లో బలవంతంగా జెండాల అమ్మకాలు, అసత్య ప్రచారమంటూ స్పష్టం చేసిన కేంద్రం, ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా జెండాలను తీసుకోవచ్చంటూ ప్రకటన, హర్‌ ఘర్ తిరంగాపై అసత్య ప్రచారాన్ని ఖండించిన కేంద్రం

New Delhi, AUG 10: స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా ప్రతి ఇంటిపై జెండా ఎగురవేయాలని ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. హర్‌ ఘర్ తిరంగా ( Har Ghar Tiranga) పేరుతో చేపట్టిన కార్యక్రమంలో ఇప్పటికే దేశప్రజలు ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారు. అయితే జెండాలను అమ్మేందుకు రేషన్ షాపులకు కేంద్రం టార్గెట్ పెట్టిందంటూ ఓ వార్త వైరల్‌ గా మారింది. రేషన్ Ration( తీసుకోవాలంటే...జెండా (Flag) కొనాల్సిందే అంటూ వార్తలు వచ్చాయి. అవన్నీ అసత్య ప్రచారాలని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియాకు చెందిన ఫ్యాక్ట్ చెక్ (Fact check) దీనిపై స్పష్టత ఇచ్చింది. రేషన్ కోసం జాతీయ పతాకాన్ని కొనాలంటూ ఎలాంటి ఆదేశాలు జారీ చేయలేదని తెలిపింది. రేషన్ షాపుల్లో ప్రజలను బలవంతంగా జెండాలను కొనాలంటూ ఫోర్స్ చేస్తున్నవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపింది.

Claim:As per the instructions of Government of India,the poor are being forced to buy the flag forcibly to buy ration#PIBFactCheck:

▶️No such instruction has been given by GOI

▶️An errant ration shop has been suspended for violating orders of the Govt and misrepresenting facts pic.twitter.com/iNxxJmPREJ

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 10, 2022