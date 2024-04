Chhattisgarh Road Accident: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం, 40 అడుగుల లోతైన లోయలో పడిన బస్సు, 12 మంది అక్కడికక్కడే మృతి, 14 మందికి తీవ్ర గాయాలు

12 killed as bus falls into soil mine pit in Durg

Durg, April 10: ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని దుర్గ్ జిల్లాలో మంగళవారం రాత్రి బస్సు 'మురుమ్' మట్టి గని గుంతలో పడిపోవడంతో కనీసం 12 మంది మరణించారు. 14 మంది గాయపడ్డారు. ప్రైవేట్ కంపెనీ ఉద్యోగులు డిస్టిలరీ కంపెనీ నుండి పని ముగించుకుని ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా కుమ్హారి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఖాప్రి గ్రామ సమీపంలో రాత్రి 8.30 గంటల ప్రాంతంలో ఈ ఘటన జరిగిందని దుర్గ్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ జితేంద్ర శుక్లా తెలిపారు.

ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, 30 మందికి పైగా ప్రయాణిస్తున్న బస్సు రోడ్డుపై నుండి జారిపడి 40 అడుగుల లోతైన 'మురుమ్' గనిలోకి పడిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు మహిళలు సహా 12 మంది మృతి చెందారని ఆయన తెలిపారు. మరణించిన వారి సంఖ్య 15 అని శుక్లా గతంలో ధృవీకరించారు. మురుమ్ అంటే ఒక రకమైన మట్టిని ఎక్కువగా నిర్మాణానికి ఉపయోగిస్తారు. ఎంసెట్ కోచింగ్ అర్థం కావడం లేదని గోదావరి నదిలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థి, నిజామాబాద్ జిల్లాలో విషాదకర ఘటన

అప్రమత్తమైన వెంటనే, పోలీసు బృందం సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, రాష్ట్ర విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం, స్థానికుల బృందాలతో కలిసి రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ప్రారంభించిందని శుక్లా తెలిపారు. దుర్గ్ కలెక్టర్ రిచా ప్రకాష్ చౌదరి విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఈ ఘటనపై మెజిస్టీరియల్ విచారణకు ఆదేశించామన్నారు.

Chhattisgarh: Horrible road accident in Durg, around 12 people died as bus fell into a valley !!!

At least 12 people killed and 14 injured -- all employees of private firm -- as a bus they were on fell into a 'murum' soil mine pit in Chhattisgarh's #Durg district on Tuesday night.

The incident took place around 8.30 pm near Khapri village under Kumhari Police… https://t.co/g3avn5uGib pic.twitter.com/QZVn8umyNb

