Congress Presidential Polls Results: ఆ రికార్డు బద్దలు కొట్టేదెవరు! మరికాసేపట్లో వెలువడనున్న కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష ఎన్నిక ఫలితాలు, 24 ఏళ్ల తర్వాత అధ్యక్ష పదవిలో గాంధీయేతర కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి, ఖర్గేకే విజయావకాశాలు!

New Delhi, OCT 19: సోనియాగాంధీ స్థానంలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవిని (Congress president) చేపట్టబోయేది ఎవరనేది కొన్నిగంటల్లో తేలనుంది. ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ప్రతినిధులు వేసిన ఓట్లను ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో (AICC Office) లెక్కించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా 68 పోలింగ్ బూత్‌ల నుంచి బ్యాలెట్ పెట్టెల్ని సీల్ చేసి ఏఐసీసీ కార్యాలయంకు తరలించారు. వీటిని స్ట్రాంగ్ రూంలో భద్రపరిచారు. సాధారణ ఎన్నికల తరహాలోనే బ్యాలెట్ పెట్టెలను అభ్యర్థుల ఏజెంట్ల సమక్షంలో బుధవారం ఉదయం 10గంటలకు తెరుస్తారు. తర్వాత బ్యాలెట్లను కలగలిపి కట్టలు కడతారు. అనంతరం వాటిని లెక్కిస్తారు (Counting). ఉదయం 10గంటలకు ప్రారంభమయ్యే లెక్కింపు ప్రక్రియ.. సాయంత్రం వరకు సాగే అవకాశం ఉంది. మధ్యాహ్నం 3 లేదా 4 గంటల‌కు ఫలితాలు వెలువడే అవకాశం ఉంది.

Congress party to get its first non-Gandhi president in 24 years today; Counting of votes will begin at 10am at the AICC headquarters in Delhi.

Senior party leaders Mallikarjun Kharge and Shashi Tharoor are in the fray.

(file pics) pic.twitter.com/CcbyGrVg83

— ANI (@ANI) October 19, 2022