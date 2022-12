Representational image (Photo Credit- ANI)

New Delhi, Dec 23: ఫేస్ మాస్క్‌లను ఉపయోగించడం (Personnel To Wear Mask ), ముఖ్యంగా మూసివేసిన, రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాలలో, సామాజిక దూరాన్ని పాటించడం వంటి రక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని భారత సైన్యం తన సిబ్బందికి శుక్రవారం ఒక సలహా (Indian Army Issues Advisory on Coronavirus) ఇచ్చింది.చేతులు కడుక్కోవడం, హ్యాండ్ శానిటైజర్ వాడకంతో సహా రెగ్యులర్ హ్యాండ్ పరిశుభ్రత ఉండాలని సైన్యానికి అధికారులు తెలిపారు.చైనా, జపాన్, దక్షిణ కొరియా, యునైటెడ్ స్టేట్స్‌తో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోవిడ్ -19 కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ సలహా వచ్చింది.

కోవిడ్-19 కోసం రోగలక్షణ వ్యక్తులందరికీ పరీక్షించబడుతుందని, పాజిటివ్ అని తేలిన వారిని ఏడు రోజుల పాటు ఒంటరిగా ఉంచాలని సలహా సూచిస్తుంది. ఒక మోస్తరు నుండి తీవ్రమైన వ్యాధి ఉన్నవారు ఆసుపత్రిలో చేరతారని ఆర్మీ అధికారులు వెల్లడించారు. కాగా కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవియా శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు కోవిడ్ -19 పరిస్థితి, సంసిద్ధతపై రాష్ట్ర ఆరోగ్య మంత్రులతో వర్చువల్ సమావేశాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.

COVID-19కి ప్రజారోగ్య ప్రతిస్పందన యొక్క స్థితి మరియు సంసిద్ధతను సమీక్షించడానికి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ గురువారం ఒక ఉన్నత స్థాయి సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించారు. జన్యు శ్రేణి పెరిగిన పరీక్షలపై దృష్టి సారించి పటిష్ట నిఘా అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పారు.