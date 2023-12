Chennai, Dec 7: రెండు రోజుల క్రితం మైచాంగ్ తుపాను తీరం దాటడంతో చెన్నైలోని పలు ప్రాంతాలు తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులతో గురువారం కూడా తీవ్ర నీటి ఎద్దడిని కొనసాగిస్తున్నాయి. పల్లికరణై ప్రాంతంలోని పెట్రోల్ పంపు, జెరూసలేం ఇంజినీరింగ్ కళాశాలతో సహా నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాలు భారీ వర్షాల కారణంగా జలమయం అయ్యాయి. దిండిగల్ జిల్లాలోని కొడైకెనాల్ కొండల వద్ద కూడా భారీ వర్షాల కారణంగా జలపాతాలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి.

వాతావరణ పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో, ఎలక్ట్రిక్ మల్టిపుల్ యూనిట్ (EMU) రైలు సర్వీసు, సాధారణ సర్వీసుల నమూనా తర్వాత, చెన్నై సెంట్రల్ (MMC) స్టేషన్ నుండి తిరుత్తణికి గురువారం ఉదయం బయలుదేరింది. మైచాంగ్ తుఫాను కారణంగా దక్షిణాది రాష్ట్రంలో రవాణా సేవలు నిలిచిపోయాయి. 'మిచాంగ్' తుపాను నేపథ్యంలో వరద పరిస్థితిని అంచనా వేయడానికి కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ గురువారం తమిళనాడుకు రానున్నారు.

ఈశాన్య తెలంగాణ‌వైపు ప‌య‌నిస్తున్న వాయుగుండం, రాబోయే 24 గంట‌ల పాటూ మోస్త‌రు నుంచి భారీ వ‌ర్షాలు కురిసే అవ‌కాశం, ఏపీ, త‌మిళ‌నాడుల్లో కొన‌సాగుతున్న స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌లు

రక్షణ మంత్రి గురువారం నాడు X లో అప్ డేట్ ఇచ్చారు. "తమిళనాడులో 'మిచాంగ్' తుఫాను కారణంగా ఏర్పడిన వరద పరిస్థితిని అంచనా వేయడానికి న్యూఢిల్లీ నుండి చెన్నైకి బయలుదేరారు. ప్రభావిత ప్రాంతాలలో ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పరిస్థితిని సమీక్షిస్తామని తెలిపారు.

