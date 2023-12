Hyderabad, December 06: మిగ్ జామ్ తుఫాన్ (Cyclone) బాప‌ట్ల వ‌ద్ద తీరాన్ని దాటడంతో ఏపీ, త‌మిళ‌నాడుల్లో భారీ వ‌ర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అయితే తీరాన్ని దాటిన తుఫాను తీవ్ర‌వాయుగుండంగా మారింది. ఇప్పుడు అది ఈశాన్య తెలంగాణ వైపుగా పయ‌నిస్తూ వాయుగుండంగా (Depression) మారుతుంద‌ని వాతావ‌ర‌ణ శాఖ (IMD) అధికారులు తెలిపారు. దీని ప్ర‌భావంతో తెలంగాణ‌తో పాటూ, ఏపీలోని ప‌లు ప్రాంతాల్లో మోస్త‌రు నుంచి భారీ వ‌ర్షాలు కురిసే అవ‌కాశ‌ముంద‌ని తెలిపారు.

Deep Depression (remnant of Cyclonic Storm Michaung) weakened into a Depression over Northeast Telangana: IMD pic.twitter.com/4vEoXt35Yf

అటు మిగ్ జామ్ తుపాన్ తీరాన్ని దాటినా ఆంధ్రా కోస్తా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ తుపాన్ వల్ల పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. భారీవర్షాల వల్ల రవాణా, కమ్యూనికేషన్ నెట్‌వర్క్‌లకు అంతరాయం కలిగిందని ఆంధ్రా అధికారులు తెలిపారు. రానున్న 24 గంటల్లో కోస్తా, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అధికారులు హెచ్చరించారు.

#WATCH | Heavy waterlogging in Chennai's Arumbakkam area in the aftermath of #CycloneMichuang pic.twitter.com/KG9IeYuYss

