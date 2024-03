New Delhi, March 22: లిక్కర్‌ కేసులో అరెస్టయిన ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌కు (Kejriwal) రౌస్‌ అవెన్యూ కోర్టు ఆరు రోజుల కస్టడీ విధించింది. దీంతో ఈ నెల 28 వరకు కేజ్రీవాల్‌ను ఈడీ కస్టడీకి (ED Custody) తీసుకుని విచారించనుంది. ఢిల్లీ మద్యం పాలసీకి (Liquor Policy Case) సంబంధించి విచారణ నిమిత్తం గురువారం నాడు కేజ్రీవాల్‌ నివాసానికి వెళ్లిన ఈడీ అధికారులు.. రాత్రి వరకు విచారణ జరిపి ఆయన్ను అరెస్టు చేశారు. శుక్రవారం ఉదయం రౌస్‌ అవెన్యూ కోర్టులో కేజ్రీవాల్‌ను (Kejriwal) హాజరుపరిచారు.

#WATCH | Arvind Kejriwal has been sent to ED custody till March 28 by the Delhi court.

AAP leader Saurabh Bharadwaj says, "... It is Arvind Kejriwal today, it can be someone else tomorrow. This government will spare no one... The world is supporting Arvind Kejriwal. And when… pic.twitter.com/HKVh6qTK3r

— ANI (@ANI) March 22, 2024