Ahmedabad, September 13: గుజ‌రాత్ ప‌ర్య‌ట‌న‌లో ఉన్న ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ క‌న్వీన‌ర్‌, ఢిల్లీ ముఖ్య‌మంత్రి అర‌వింద్ కేజ్రీవాల్‌... సోమ‌వారం అహ్మ‌దాబాద్‌కు చెందిన ఆటో డ్రైవ‌ర్ విక్రమ్ దత్తా ఇంటికి వెళ్లి ద‌త్తా కుటుంబ స‌భ్యుల‌తో క‌లిసి భోజ‌నం చేశారు. ఈ మేర‌కు ఆప్ ఈ విందుకు సంబంధించిన ఫొటోల‌ను సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా విడుద‌ల చేసింది. అహ్మ‌దాబాద్‌లో సోమ‌వారం మ‌ధ్యాహ్నం ఏర్పాటు చేసిన ఆటో డ్రైవ‌ర్ల‌తో స‌మావేశానికి హాజ‌రైన కేజ్రీవాల్‌ను విక్ర‌మ్ ద‌త్తా త‌న ఇంటికి భోజ‌నానికి ఆహ్వానించారు. ఈ ఆహ్వానానికి అక్క‌డిక‌క్క‌డే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేసిన కేజ్రీవాల్‌... రాత్రి 8 గంట‌ల‌కు మీ ఇంటికి వ‌స్తాన‌ని ద‌త్తాకు తెలిపారు.

Delhi CM @ArvindKejriwal accepts a Dinner Invitation from an Autorickshaw Driver of Gujarat ❤️#TownhallWithKejriwal pic.twitter.com/0lf5kS5rkn

— AAP (@AamAadmiParty) September 12, 2022