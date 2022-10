Mosambi Juice Instead of Plasma: డెంగీ రోగికి ప్లాస్మాకు బదులు బత్తాయిజ్యూస్‌ ఎక్కించిన సిబ్బంది, ఉత్తరప్రదేశ్‌ ఆస్పత్రి నిర్వాకం, పేషెంట్ మరణించడంతో విచారణకు ఆదేశించిన ప్రభుత్వం

Prayagraj, OCT 21: ఉత్తరప్రదేశ్‌లో దారుణం జరిగింది. ప్రయాగ్‌రాజ్‌ (Prayagraj) ఝుల్వాలోని గ్లోబల్‌ ఆస్పత్రిలో వైద్యులు, సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం వహించారు. డెంగీతో (dengue) బాధపడుతున్న ఓ రోగికి బ్లడ్ ప్లాస్మాకు (Plasma) బదులుగా మోసంబి జ్యూస్ ఎక్కించారు. దీంతో రోగి ప్రాణాలు (dengue patient died) కోల్పోయాడు. వైద్యుల నిర్లక్ష్యం కారణంగానే డెంగీ రోగి (dengue patient died) చనిపోయాడని కుటుంబ సభ్యులు వాపోయారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను వేదాంక్‌ సింగ్‌ (vedank singh) అనే నెటిజన్‌ ట్వీట్ చేసి, వైరల్ చేశారు. ఝుల్వాలోని గ్లోబల్ ఆస్పత్రిలో బ్లడ్ ప్లాస్మాకు బదులుగా మోసంబి జ్యూస్ ఎక్కించడంతో రోగి ప్రదీప్ పాండే చనిపోయాడని పేర్కొన్నారు. ఈ అంశాన్ని పరిశీలించి, బాధ్యులైన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇక వీడియోలో కూడా ప్లేట్‌లెట్స్‌కు (platlets) బదులుగా ఆ ప్యాకెట్‌లో మోంసబి జ్యూస్ (mosambi juice) కనిపించింది.

డెంగీ రోగి చనిపోయిన ఘటనపై యూపీ డిప్యూటీ సీఎం బ్రజేశ్‌ పఠాక్‌ (Brijesh patak) స్పందించారు. ఈ ఘటనపై విచారణ జరిపేందుకు కమిటీని ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. గ్లోబల్ ఆస్పత్రి వద్దకు ఇప్పటికే కమిటీ వెళ్లి, విచారణ చేపట్టిందన్నారు. మరికొద్ది గంటల్లోనే రిపోర్టు వస్తుంది. తక్షణమే చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు.

UP | We've formed a team with CMO & sent to the spot. Report to be submitted within a few hours. Strict action will be taken: Dy CM Brajesh Pathak on fake plasma being supplied to a dengue patient in UP https://t.co/D7IAkMy1dw pic.twitter.com/fbp3aSh3Wm

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 20, 2022