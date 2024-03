New Delhi, Mar 29: మైక్రోసాఫ్ట్ వ్య‌వ‌స్థాప‌కుడు బిల్ గేట్స్‌, ప్ర‌ధాని మోదీ(PM Modi-Bill Gates) చ‌ర్చ‌లో పాల్గొన్నారు. ప్ర‌ధాని మోదీ నివాసంలో ఈ చ‌ర్చా కార్య‌క్ర‌మం జ‌రిగింది. కృత్రిమ మేధ‌(ఆర్టిఫిషియ‌ల్ ఇంటెలిజెన్స్‌) నుంచి డిజిట‌ల్ ప‌బ్లిక్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్ర‌క్చ‌ర్‌, వాతావ‌ర‌ణ మార్పులు లాంటి అంశాల‌పై సుదీర్ఘంగా చ‌ర్చించారు. టెక్ దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు బిల్ గేట్స్ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నివాసంలో ఆయనతో జరిపిన సంభాషణలో సాంకేతికత, కృత్రిమ మేధస్సు, వ్యవసాయం, విద్య, ఆరోగ్యం వంటి అనేక అంశాలపై చర్చించారు.

బిల్ గేట్స్, నరేంద్ర మోడీ మధ్య సంభాషణ (PM Modi Interacts With Bill Gates) కృత్రిమ మేధస్సుపై నొక్కిచెప్పింది. ఇద్దరూ భారతదేశ AI మిషన్ గురించి చర్చించారు, దీనికి బడ్జెట్ కేటాయింపు కూడా వచ్చింది.సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి అనుసరణ, పరిపాలన పాత్ర కోసం సాంకేతికతను స్వీకరించడంలో భారతదేశం పాత్రను బిల్ గేట్స్ ప్రశంసించారు. బిల్ గేట్స్ మాట్లాడుతూ.. మనది డిజిటల్ ప్రభుత్వం లాంటిది. భారతదేశం సాంకేతికతను స్వీకరించడమే కాదు, వాస్తవానికి దారి తీస్తోందన్నారు. రీసైకిల్ చేసిన మెటీరియల్‌తో తయారు చేసిన జాకెట్‌ను ధరించిన మోదీ, బిల్ గేట్స్‌తో చర్చల్లో పాల్గొన్న భారత ప్రధాని, వీడియో ఇదిగో..

ఇవి AIలో ప్రారంభ రోజులు... ఇది మీరు కష్టమని భావించే పనులను చేస్తుంది. మీరు తేలికగా భావించే పనిని చేయడంలో విఫలమవుతుంది. AI అనేది చాలా గొప్ప అవకాశంగా అనిపిస్తుంది కానీ దానితో వచ్చే సవాళ్లు కొన్ని ఉన్నాయి. భారతదేశం సాంకేతికతను స్వీకరించడమే కాదు, అది మార్గనిర్దేశం చేస్తోంది" అని బిల్ గేట్స్ అన్నారు.భార‌తీయ‌ల‌ను బిల్ గేట్స్ ప్ర‌శంసించారు. టెక్నాల‌జీని భార‌తీయుల చాలా వేగంగా ఆపాదించుకున్నార‌న్నారు. సాంకేతిక రంగంలో భార‌త్ దూసుకెళ్తున్న‌ట్లు కూడా గేట్స్ తెలిపారు. పీఎం న‌మో యాప్‌లో ఉన్న ఫోటో బూత్ ఆప్ష‌న్ ద్వారా బిల్ గేట్స్‌తో ప్ర‌ధాని సెల్ఫీ దిగారు.

Here's Videos

#WATCH | While interacting with Bill Gates, PM Narendra Modi recalls the vaccination drive in India during the COVID-19 pandemic.

PM says, "Firstly, I emphasized that our fight against the virus involves everyone. This is not 'Virus vs Government' but the fight of 'Virus vs… pic.twitter.com/CLTNCPG2n3

— ANI (@ANI) March 29, 2024