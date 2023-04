Ruckus at Goa Airport: వీడియో ఇదిగో, 10 నిమిషాల ముందు గో ఫస్ట్ విమానం రద్దు, ఆయన తల పగలగొట్టండి అంటూ కోపంతో ఊగిపోయిన ప్రయాణికులు

గోవా నుంచి ముంబై వెళ్లాల్సిన గో ఫస్ట్ ఎయిర్‌లైన్స్ విమానం రద్దు కావడంతో గోవా విమానాశ్రయంలో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. తెల్లవారుజామున 2.10 గంటలకు విమానం బయలుదేరాల్సి ఉండగా సరిగ్గా పది నిమిషాల ముందు విమానం రద్దయినట్టు ప్రయాణికులకు అధికారులు సమాచారం అందించారు. దీంతో అప్పటి వరకు విమానం కోసం వేచి చూసిన ప్రయాణికుల్లో ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది.

విమాన సిబ్బందితో వారు గొడవకు దిగారు. విమానాన్ని రద్దు చేసినట్టు 10 నిమిషాల ముందు చెప్పడం ఏంటని నిలదీశారు. దీంతో విమానాశ్రయంలో ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. విమానం రద్దు కావడంతో 80 మందికిపైగా ప్రయాణికులు విమానాశ్రయంలో చిక్కుకుపోయారు.

Here's Video

Ruckus by Go Air passengers at #Goa Airport today morning.

As per a passenger, flight was scheduled to depart at 2:10am n passengers were informed at 2am about flight cancellation.

With no alternative, an argument broke out between passengers and airline staff. pic.twitter.com/FmaZCYK9mU

— Shivani Mishra (@Shivani703) April 12, 2023