Man Kills Gay Partner: కొంపముంచిన స్వలింగ సంపర్కం, రూంకి రాకుంటే గే సెక్స్ వీడియోలు బయటపెడతానని యువకుడు బ్లాక్ మెయిల్, తట్టుకోలేక గొడ్డలితో నరికి చంపేసిన మరో యువకుడు

Gandhi Nagar, Jan 17: గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని పంచమహల్ ప్రాంతంలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. స్వలింగ సంపర్కుల మధ్య సంబంధం బెడిసికొట్టడంతో యువకుడిని మరో స్వలింగ సంపర్క యువకుడు దారుంగా గొడ్డలితో నరికి (Man Hacks Gay Partner to Death) చంపేశాడు. ఈ ఘటనలో పంచమహల్ పోలీసులు వ్యవసాయ క్షేత్రం నుండి యువకుడి మృతదేహాన్ని వెలికితీశారు.

యువకుడిని హత్య చేసినందుకు ఒక వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పోలీసులు సోమవారం తెలిపారు.నిందితుడు రాంచోద్ రత్వా మరియు బాధితుడు స్వలింగ సంపర్కంలో ఉన్నారు, సంబంధాన్ని కొనసాగించమని బాధితుడు బ్లాక్ మెయిల్ (Forced for Sex and Blackmailed Over Nude Photos) చేస్తున్నాడు, అయితే బాధితుడు నిరాకరించడంతో నిందితుడు అతడిని చంపేశాడు.

బాధితుడి మృతదేహాన్ని ఆదివారం ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్, బాధితుడి కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో వెలికితీశారు. మృతదేహాన్ని పోస్ట్‌మార్టం కోసం పంపారు. నిందితుడు రత్వాను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతని కోవిడ్ నివేదిక ప్రతికూలంగా వచ్చిన తర్వాత అధికారికంగా అరెస్టు చేస్తామని దర్యాప్తు అధికారి తెలిపారు.

మృతుడు సుమన్‌కి తనతో శారీరక సంబంధాలు ఉన్నాయని, అయితే నా న్యూడ్ ఫోటోలు తీసి బ్లాక్‌మెయిల్ చేస్తున్నాడని, శారీరక సంబంధాన్ని కొనసాగించాలని ఒత్తిడి చేస్తున్నాడని రాంచోడ్ ఆరోపించాడు.అందుకే అతన్ని చంపాలని నిర్ణయించుకున్నానని పోలీసుల ఎదుట తెలిపాడు.

జనవరి 8వ తేదీ సాయంత్రం బాధితుడు సుమన్ తన వ్యవసాయ భూమి వద్దకు చేరుకుని ఇద్దరి శారీరక సంబంధం గురించి తల్లిదండ్రులకు తెలియజేయడంతో ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగింది. సంబంధాన్ని కొనసాగించకుంటే తన అశ్లీల ఫోటోలను సర్క్యులేట్ చేస్తానని సుమన్ బెదిరించాడు. అనంతరం నిందితుడు సుమన్‌ను గొడ్డలితో నరికి హత్య చేసి మృతదేహాన్ని పూడ్చిపెట్టారని పోలీసులు తెలిపారు.