Haryana Nuh Violence: హర్యానా హింస వెనుక పెద్ద కుట్ర దాగుంది, నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపిన సీఎం ఖట్టర్, రాష్ట్రంలో కర్ఫ్యూ విధింపు

Haryana Nuh Violence Live Updates: హర్యానాలో రెండు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ చిలికి చిలికి గాలివానలా మారింది. అల్లర్లకు కేంద్ర స్థానమైన నుహ్ జిల్లాతో సహా పక్కనే ఉన్న ప్రాంతాలకు కూడా వ్యాపించింది. నుహ్ జిల్లాకు పక్కనే ఉన్న గురగ్రామ్‌కు కూడా ఈ అల్లర్లు వ్యాపించాయి. నుహ్ హింసపై హర్యానా ముఖ్యమంత్రి మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ స్పందిస్తూ, సోమవారం రెండు వర్గాల మధ్య చెలరేగిన ఘర్షణల వెనుక “కుట్ర” ఉందని అనుమానించారు. మంగళవారం ANIతో మాట్లాడిన ఖట్టర్ ఈ ఘటన దురదృష్టకరమని, అనేక చోట్ల ఘర్షణలు జరిగాయని, హింస వెనుక పెద్ద కుట్ర దాగి ఉందని అన్నారు.

సోమవారం జరిగిన ఘర్షణ తర్వాత కాల్చి చంపిన ఇద్దరు హోంగార్డులతో సహా మొత్తం ఐదుగురు మరణించారు. "ఇది దురదృష్టకర సంఘటన. యాత్రికులు, పోలీసులతో దాడికి కొందరు కుట్ర పన్నారు. అనేక చోట్ల హింసాత్మక సంఘటనలు నమోదయ్యాయి. దీని వెనుక పెద్ద కుట్ర దాగి ఉందనిపిస్తోంది" అని ఖట్టర్ అన్నారు.

శివాలయంలో చిక్కుకుపోయిన 3 వేల మంది, హర్యానాలో రెండు వర్గాల మధ్య ఘర్షణలతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తం..

నుహ్‌లో ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణలు చోటుచేసుకోవడంతో ఆ ప్రాంతంలో కర్ఫ్యూ విధించారు. “నుహ్ జిల్లా, సమీప ప్రాంతాల్లో భారీగా పోలీసులను మోహరించారు. నుహ్‌లో కర్ఫ్యూ కూడా విధించబడింది. కొన్ని చోట్ల 144 సెక్షన్ విధించబడింది. దాదాపు 44 ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు చేయగా, 70 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం' అని ఖట్టర్‌ తెలిపారు.

మృతుల బాధితులకు మరింత భరోసా ఇస్తూ, శాంతిని కాపాడాలని ఖట్టర్ స్థానికులకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ, “ఇద్దరు పోలీసు అధికారులతో సహా ఇప్పటివరకు 5 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వారికి అన్ని విధాలా సహాయ సహకారాలు అందిస్తాం. జిల్లాలో శాంతిభద్రతలు కాపాడాలని సామాన్య ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నానని అన్నారు.

