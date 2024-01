HC on Divorce: భార్యతో అటువంటి శృంగారం క్రూరత్వమే, భార్యాభర్తల విడాకుల కేసులో సంచలన తీర్పును వెలువరించిన కేరళ హైకోర్టు

Kerala High Court (photo-X)

Subjecting Wife to Sexual Perversion Without Consent Is Cruelty: భార్యపై లైంగిక వక్రబుద్ధికి ( పోర్న్ చూస్తూ బలవంతం) గురిచేయడం మానసిక, శారీరక క్రూరత్వంతో సమానమని, తద్వారా ఆమె విడాకులకు అర్హులని కేరళ హైకోర్టు ఇటీవల పేర్కొంది. లైంగిక వక్రీకరణలను వేర్వేరు వ్యక్తులు వేర్వేరుగా నిర్వచించినప్పటికీ, ఒక పక్షంలో ఒకరు లైంగిక వస్తువులను మరొకరితో కొనసాగించినట్లయితే, అది క్రూరత్వానికి సమానమని జస్టిస్ అమిత్ రావల్, సిఎస్ సుధలతో కూడిన డివిజన్ బెంచ్ పేర్కొంది. భార్యాభర్తల మధ్య ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు విడాకులు ఇవ్వడానికి తగిన కారణమని హైకోర్టు పేర్కొంది.

కేసు ఏమిటంటే.. అప్పీలుదారు అయిన భార్య, ఆమె భర్త 2009లో వివాహం చేసుకున్నారు. భర్త ఆమెతో 17 రోజుల సహజీవనం చేసిన తర్వాత ఉపాధి కోసం విదేశాలకు వెళ్లాడు.ఈ 17 రోజులలో, తన భర్త తనను లైంగికంగా అనేక వేధింపులకు గురిచేశాడని, పోర్న్ సినిమాల్లోని సన్నివేశాలను అనుకరించమని బలవంతం చేశాడని, తాను అభ్యంతరం చెప్పినప్పుడు శారీరకంగా హింసించాడని భార్య ఆరోపించింది.

తన భర్త వెళ్లిపోయిన తర్వాత అత్తమామలు తనను వారి నుంచి బయటకు నెట్టేశారని ఆమె ఆరోపించింది. విడాకుల కోసం కుటుంబ న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించే వరకు అతను ఆమెకు ఎలాంటి భరణం కూడా చెల్లించలేదని ఆమె పేర్కొంది. భర్త ఈ ఆరోపణలన్నింటినీ కొట్టిపారేశాడు. విడాకులు కోరే ఉద్దేశ్యంతో ఇదంతా చేస్తుందని వాదించాడు. తన భార్య బంగారు ఆభరణాలను మెయింటెనెన్స్‌, వాపస్‌ ఇవ్వాలని కోరుతూ గతంలో వేసిన పిటిషన్లలో కూడా ఆ ఆరోపణలు లేవని చెప్పారు.

ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఫిజిడింగ్‌లలో శారీరక, లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించిన నిర్దిష్ట వివరాలు లేనప్పటికీ, భర్తపై క్రూరత్వానికి పాల్పడినట్లు అభియోగాలు మోపబడిన ఒక క్రిమినల్ కేసు విచారణలో క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేసినప్పుడు భార్య వాటిని వివరంగా వివరించిందని కోర్టు పేర్కొంది. ఆరోపించిన లైంగిక చర్యలు భార్యకు బాధ, వేదన కలిగించినందున, పార్టీల వివాహాన్ని రద్దు చేయడం సరైనదని హైకోర్టు భావించింది. దీంతో ఫ్యామిలీ కోర్టు ఆదేశాలను పక్కన పెట్టింది.