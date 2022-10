Bengaluru Rains: షాకింగ్ వీడియోలు, నీట మునిగిన బెంగుళూరు, భారీ వరదలకు ఇళ్లలోకి నీరు, కొట్టుకుపోయిన బైకులు, కార్లు, మరో మూడు రోజులు భారీ వర్షాలు పడతాయని హెచ్చరిక

Bengaluru, Oct 20: బుధవారం సాయంత్రం బెంగళూరులో కురిసిన భారీ వర్షం (Bengaluru Rains) ధాటికి బెల్లందూర్ ఐటీ జోన్‌తో సహా నగరంలోని తూర్పు, దక్షిణ మరియు మధ్య భాగంలోని అనేక ఆర్టీరియల్ రోడ్లు (Heavy Rain Batters Bengaluru) జలమయమయ్యాయి. నగరంలోని ఉత్తర ప్రాంతంలోని రాజమహల్ గుట్టహళ్లిలో 59 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. రానున్న మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించింది.

సిలికాన్‌ వ్యాలీ ఆఫ్ ఇండియా బెంగళూరు దెబ్బ తిన్న ఫొటోలు, వీడియోలను సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేస్తూ.. ప్రజాప్రతినిధులను ‘ఇదేనా తీరు?’ అంటూ నిలదీస్తున్నారు పలువురు.బెంగళూరు తూర్పు, దక్షిణ, మధ్య ప్రాంతంలో వర్ష ప్రభావం తీవ్రంగా కనిపించింది. మరోసారి భారీ వాన ముప్పు పొంచి ఉండడంతో అధికారులు ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేశారు.

దీపావళినాటికి భారీ వర్షాలు, వరుసగా ఐదురోజుల పాటూ ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురిసే అవకాశం, తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఐఎండీ అలర్ట్, ఏపీలో తీర ప్రాంతాలకు హెచ్చరికలు, అప్రమత్తమైన అధికార యంత్రాంగం

నెల కిందట ఏకధాటిగా కురిసిన వర్షాలకు నగరం ఘోరంగా దెబ్బ తిన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సమయంలో నగర దుస్థితిపై రాజకీయ విమర్శలు సైతం వెల్లువెత్తాయి. అయితే.. బుధవారం సాయంత్రం కురిసిన వానతో నగరం మరోసారి నీట మునిగిపోయింది. సరిగ్గా ఏడున్నర గంటల ప్రాంతలో జోరు వాన పడడం, ఆఫీసుల నుంచి బయటకు వచ్చేవాళ్లతో రోడ్లు జామ్‌ అయ్యాయి. రోడ్లు, సెల్లార్లు నీట మునిగాయి. వాహనాలు భారీ సంఖ్యలో దెబ్బ తిన్నాయి.

