IMD Warning: రానున్న మూడు నెలలు బీ కేర్‌ ఫుల్! అత్యవసరమైతేనే బయటకు వెళ్లాలంటూ ఐఎండీ హెచ్చరిక, ఎండలు మామూలుగా ఉండవంటూ వార్నింగ్

New Delhi, April 02: దేశంలో ఇప్పటికే ఎండలు (Summer) దంచికొడుతున్నాయి. పలు చోట్ల అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. భానుడి ప్రతాపానికి జనాలు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. వేసవి ప్రారంభంలోనే పరిస్థితి ఇలా ఉంటే.. రాబోయే రోజుల్లో ఎండల (Summer) తీవ్రత ఇంకా ఎలా ఉంటుందోనని భయపడుతున్న జనాలకు భారత వాతావరణ శాఖ సుర్రుమనిపించే వార్త చెప్పింది. ప్రస్తుతం చూసేది ట్రైలర్ మాత్రమేనని, అసలు సినిమా ముందుంది అంటున్నారు ఐఎండీ అధికారులు (IMD). వచ్చే మూడు నెలలు ఎండలు మండిపోతాయని ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ప్రజలను అలర్ట్ చేశారు. మూడు నెలల పాటు ఎండలు మండిపోనున్నాయి. దేశంలోని దక్షిణ ద్వీపకల్ప ప్రాంతాలు మినహా చాలాచోట్ల ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ నెలల మధ్య అసాధారణ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నట్లు ఐఎండీ తెలిపింది. తూర్పు మధ్య, వాయువ్య భారత్ లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

“The El Nino will continue to the fall season,” IMD Director General Mrutyunjay Mohapatra said adding that there are other factors that affect monsoon such as the Indian Ocean Dipole.https://t.co/AGTXxDykCr

