New Delhi, DEC 27: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని ఇజ్రాయెల్‌ రాయబార కార్యాలయం (Embassy)సమీపంలో మంగళవారం సాయంత్రం పేలుడు (Blast) సంభవించింది. చాణక్యపురిలోని ఎంబసీ వద్ద 5.48 గంటలకు పేలుడు జరిగిందని ఎంబసీ ప్రతినిధి గై నిర్‌ తెలిపారు. ఈ ఘటనపై ఢిల్లీ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇజ్రాయెల్‌ జాతీయ భద్రతా మండలి భారత్‌లోని తమ పౌరులకు అడ్వైజరీని (Israel Issued Advisory) జారీ చేసింది. ఎంబసీ వద్ద పేలుడును ఉగ్రవాద దాడిగా ఇజ్రాయెల్‌ అభివర్ణించింది. జ్యూయిస్‌ పౌరులు (Jewish Israeli Citizens) మాల్స్‌, మార్కెట్లు తదితర రద్దీ ప్రదేశాలకు వెళ్లొద్దని సూచించింది. రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లు, పబ్బులు, బహిరంగ ప్రదేశాలతో పాటు అన్నిచోట్లా అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది. గుంపులుగా ఎక్కడికీ వెళ్లవద్దని.. ఎక్కడికి వెళ్లినా తమ ఐడెంటినీ సాధారణ వ్యక్తులకు చెప్పొద్దని సూచించింది. సోషల్‌ మీడియాలో ఫొటోలను పోస్ట్‌ చేయొద్దని చెప్పింది.

Israel confirms there was an explosion near the Israeli embassy in New Delhi, the blast occurred several meters away from the embassy itself. No injuries have been reported. pic.twitter.com/BwZ9vnJMPj

— Eli Kowaz (@elikowaz) December 26, 2023