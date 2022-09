Jharkhand Shocker: గదిలో ప్రియుడితో అక్క రాసలీలలు, అది తమ్ముడు చూశాడని దారుణంగా ప్రియుడితో కలిసి అతన్ని చంపేసింది, నిందితులిద్దరినీ అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

Representational Image | (Photo Credits: IANS)

Ramgarh, Sep 13: జార్ఖండ్‌లోని రామ్‌గఢ్ జిల్లాలో తన సోదరుడిని హత్య (Man Killed By Sister) చేసినందుకు 25 ఏళ్ల మహిళ, ఆమె ప్రియుడిని సోమవారం అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు సోమవారం తెలిపారు.యువతి ఒంటరిగా నివసిస్తున్న పట్రాటు థర్మల్ పవర్ స్టేషన్‌లోని క్వార్టర్‌లో 21 ఏళ్ల రోహిత్ కుమార్ మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఛిద్రమైన కుమార్ మృతదేహాన్ని ఆదివారం మేజిస్ట్రేట్ సమక్షంలో పోలీసులు బయటకు తీశారు.

బీరేంద్ర కుమార్ చౌదరి, సబ్-డివిజనల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ (SDPO) మాట్లాడుతూ..చంచల కుమారి (25) అనే యువతి సోనూ అన్సారీ అనే యువకుడితో ప్రేమాయణం సాగిస్తోంది.పట్రాటు థర్మల్ పవర్ స్టేషన్‌ సమీపంలో ఒంటరిగా ఆమె నివాసం ఉంటుండగా.. సోనూ అక్కడకు తరచూ వస్తుండేవాడు. ఇది ఆమె సోదరుడు రోహిత్ కుమార్‌ (21) కంట పడింది. అక్క చేస్తున్న పనిని తప్పుపట్టిన రోహిత్ (He Objected To Her Boyfriend) తల్లిదండ్రులకు ఈ విషయం చెప్తానన్నాడు. దాంతో అదను చూసి సోనూతో కలిసి రోహిత్‌ను హతమార్చింది. అనంతరం శవాన్ని పవర్‌ స్టేషన్ సమీపంలోనే పడేసింది.కుమారుడిని చంచల కుమారి చంపేసిందని ఆ ఇద్దరిపై తండ్రి నరేష్ మహ్తో కేసు పెట్టాడు.

రాంచీలోని చుటియాలో నివసిస్తున్న తన కుమారుడిని జూన్ 30, 2022న తన కుమార్తె రామ్‌గఢ్‌కు పిలిపించిందని, అప్పటి నుండి అతను కనిపించకుండా పోయాడని, తదనుగుణంగా కుటుంబం చుటియా పోలీస్ స్టేషన్‌లో తప్పిపోయిన ఫిర్యాదును దాఖలు చేసిందని మహ్తో తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.చుటియా పోలీసులు పట్రాటును ప్రాంతాన్ని సందర్శించి, చంచల కుమారిని అదుపులోకి తీసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. సంయుక్త విచారణలో ఆమె హత్యలో తన ప్రమేయాన్ని అంగీకరించింది. మృతదేహం ఉన్న ప్రదేశం గురించి పోలీసులకు సమాచారం అందించిందని పోలీసులు తెలిపారు.