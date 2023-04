Kolkata, April 28: కలియాగంజ్ మైనర్ మృతి కేసుకు నిరసనగా BJYM (భారతీయ జనతా యువ మోర్చా) సభ్యులు కోల్‌కతాలోని రాజ్‌భవన్‌కు ముట్టడి చేశారు. బీజేవైఎం ఆందోళనకారులు పోలీసుల బారికేడ్‌ను బద్దలు కొట్టారు. కలియాగంజ్ మైనర్ మృతి కేసుకు నిరసనగా BJYM (భారతీయ జనతా యువ మోర్చా) సభ్యులు కోల్‌కతాలోని రాజ్‌భవన్‌కు పాదయాత్ర చేస్తున్నారు.

నిరసననకు కారణం ఏంటంటే.. కలియాగంజ్‌లో మైనర్ బాలిక మృతికి సంబంధించినది. ఏప్రిల్ 21న ఉత్తర దినాజ్‌పూర్‌లోని కలియగంజ్‌లోని గంగోవా గ్రామంలోని చెరువు నుండి 12వ తరగతి బాలిక మృతదేహాన్ని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. బాలికపై అత్యాచారం చేసి హత్య చేసినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. ఆగ్రహించిన స్థానికులు పోలీసులు మృతదేహాన్ని వెలికితీయకుండా అడ్డుకున్నారు.ఇది ఆందోళనకు, నిరసనలకు దారి తీసింది. ప్రజలు రోడ్డు దిగ్బంధనం చేసి, టైర్లను తగులబెట్టారు. అనేక దుకాణాలకు నిప్పు పెట్టారు. స్థానికులకు, పోలీసులకు మధ్య వాగ్వాదం కూడా జరిగింది .

పోలీసులకు చూపుతున్నట్లు ఒక వీడియో కూడా వైరల్‌గా మారింది. పోస్ట్‌మార్టం కోసం తీసుకెళ్తుండగా బాధితురాలి మృతదేహాన్ని లాగారు. పోలీసులు మృతదేహాన్ని గ్రామం నుంచి ఈడ్చుకెళుతున్నట్లుగా వీడియోలో ఉంది. ఈ ఘటనపై స్పందించిన రాయ్‌గంజ్ పోలీస్ జిల్లా సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ సనా అక్తర్.. బాడీ లాగిన కేసులో నలుగురు ASI లను సస్పెండ్ చేశారు. వారిపై శాఖాపరమైన విచారణ ప్రారంభించారు.

మృతదేహానికి సంబంధించిన పోస్ట్‌మార్టంలో ఉత్తర దినాజ్‌పూర్ పోలీసు సూపరింటెండెంట్, వైద్యులు అత్యాచారం జరగలేదని నిర్థారించారు. బాధితురాలి పోస్ట్‌మార్టం నివేదికలో విషపూరిత పదార్థం కారణంగా మరణం జరిగిందని వెల్లడైంది.పెద్ద గాయం లేదు. లైంగిక గాయం ఏదైనా ఉంటే స్పష్టం చేయడానికి మేము వైద్యులను మళ్లీ అడుగుతాము," అని సనా అక్తర్ తెలిపారు.

Here's Video

#WATCH| West Bengal: BJYM protesters break Police barricade

BJYM (Bharatiya Janata Yuva Morcha) members is marching to Raj Bhavan in Kolkata, in protest over Kaliaganj minor's death case pic.twitter.com/QoJBQ4QhUy

— ANI (@ANI) April 28, 2023