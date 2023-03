Lucknow, Mar 31: శుక్రవారం తెల్లవారుజామున ఇక్కడ బన్స్‌మండి ప్రాంతంలోని బహుళ అంతస్తుల వాణిజ్య భవనంలో సంభవించిన భారీ అగ్నిప్రమాదంలో కనీసం 500 దుకాణాలు దగ్ధమైనట్లు సీనియర్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. భారీ దుమ్ము తుఫాను వల్ల షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా మంటలు చెలరేగాయి. అఫాక్ రసూల్ టవర్ అని కూడా పిలువబడే AR టవర్‌లో తెల్లవారుజామున 2 గంటలకు మంటలు ప్రారంభమయ్యాయి. మక్సూద్, హుమ్రాజ్ కాంప్లెక్స్, నఫీస్ టవర్‌లకు వ్యాపించాయి, ఈ నాలుగు టవర్‌లలో ఉన్న సుమారు 500 దుకాణాలను మంటల్లో దగ్ధమయ్యాయి. బలమైన గాలులు మంటలను పెంచాయని అధికారి తెలిపారు.

100 కోట్ల విలువైన వస్తువులు, నగదు అగ్నికి ఆహుతయ్యాయని సీనియర్ అధికారి తెలిపారు. జాయింట్ కమీషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (లా అండ్ ఆర్డర్) ఆనంద్ ప్రకాష్ తివారీ పిటిఐకి మాట్లాడుతూ, మంటలను ఆర్పడానికి అనేక అగ్నిమాపక యంత్రాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి.మంటలను ఆర్పేందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది గంటల తరబడి శ్రమిస్తున్నారని జేసీపీ తెలిపింది.

Here's Fire Video

#WATCH | UP: Massive fire broke out during the early hours today in AR Tower in Basmandi area in Kanpur. 15-16 fire tenders on the spot to douse the fire. Dousing operation underway for 6 hours. It will take 3-4 hours more to control the fire: Joint CP, Kanpur pic.twitter.com/Ud0uG5uuei

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 31, 2023