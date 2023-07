Karnataka Assembly Ruckus: అసెంబ్లీలో స్పృహతప్పి పడిపోయిన బీజేపీ ఎమ్మెల్యే, 10 మంది బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలను సస్పెండ్ చేసిన కర్ణాటక అసెంబ్లీ స్పీకర్

కర్ణాటక అసెంబ్లీ వెలుపల జరిగిన రచ్చతో కర్ణాటక బీజేపీ ఎమ్మెల్యే బసంగౌడ పాటిల్ యత్నాల్ స్పృహతప్పి పడిపోయారు. అతన్ని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అసెంబ్లీ సెషన్‌లో డిప్యూటీ స్పీకర్, కుర్చీపై పేపర్ విసిరినందుకు గాను 10 మంది బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలను ఈ సెషన్‌కు సస్పెండ్ చేశారు.

#WATCH | Karnataka BJP MLA Basangouda Patil Yatnal falls unconscious following the ruckus outside the Karnataka Assembly. He has been taken to the hospital.

10 BJP MLAs have been suspended for this session for throwing paper at the Deputy Speaker of the Assembly and chair… pic.twitter.com/7sV4iv9VQo

