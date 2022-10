Kerala Human Sacrifice Case: కేరళలో మహిళల నరబలిపై దిమ్మతిరిగే నిజాలు, మహిళల మృతదేహాల అన్ని భాగాలను స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు

Kochi, Oct 12: కేరళలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోవాలని ఓ భార్యాభర్తలు క్షుద్రపూజలు చేశారు. అందులో భాగంగా ఇద్దరు మహిళలను నరబలి ఇచ్చారు. డెడ్ బాడీలను ముక్కలుగా నరికి పాతిపెట్టారు. దీనిపై (Kerala Human Sacrifice Case) కొచ్చి పోలీస్ కమిషనర్ స్పందించారు. హత్యకు గురైన ఇద్దరు మహిళల మృతదేహాల అన్ని భాగాలను స్వాధీనం చేసుకున్నాం. బాధిత మహిళల్లో ఒకరి మృతదేహాన్ని పాతిపెట్టిన మూడు గుంటల నుండి స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు.ఇది దర్యాప్తు చేయబడుతోంది, కానీ ఇంకా ధృవీకరించబడలేదు.

ప్రధాన నిందితుడు షఫీ ఒక వక్రబుద్ధిగలవాడు. ఇంకా ఎక్కువ మంది నిందితులు ఉన్నారా మరియు అలాంటి కేసులు మరిన్ని జరిగితే మేము దర్యాప్తు చేస్తున్నామని కొచ్చి సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ తెలిపారు. ప్రధాన నిందితుడు షఫీని విచారించినప్పుడు మాకు అంతకుముందు ఏమీ దొరకలేదు. శాస్త్రీయ పరిశోధన మమ్మల్ని పతనంతిట్టకు దారితీసింది. షఫీ ప్రధాన కుట్రదారు & వక్రబుద్ధి గలవాడని దర్యాప్తులో మాకు తెలిసిందని కేరళ 'మానవ బలి' కేసుపై కొచ్చి సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ (Kochi City Police Commissioner) సిహెచ్ నాగరాజు తెలిపారు.

Here's ANI UPdates

We're also investigating if any sexual exploitation has been done by the prime accused Shafi. There are 8 cases registered against Shafi under various offences apart from this human sacrifice ritual case: Kochi DCP S Sasidharan, chief investigator of Kerala 'human sacrifice' case pic.twitter.com/rmGnNlbre9

There's a possibility that the accused ate parts of body after killing the victims. It is being investigated, but not confirmed yet. Prime accused Shafi is a pervert.We're investigating whether there are more accused and if more such cases happened: Kochi City Police Commissioner pic.twitter.com/fwUSdJJ8Gz

— ANI (@ANI) October 12, 2022