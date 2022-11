Leopard Attack: సిటీలోకి ఎంటరయిన చిరుతపులి, బైక్‌ మీద వెళ్తున్న వ్యక్తిపై దాడి, అంతకుముందు పలువురిపై దాడి చేసి గాయపరిచినట్లు గుర్తింపు, రంగంలోకి దిగి చిరుతను బందించిన అటవీశాఖ సిబ్బంది

Bangalore, NOV 05: అడవుల్లో ఉండాల్సిన వన్య మృగాలు, క్రూర జంతువులు జనవాసాల్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి. అడవుల్లో చెట్టు నరికేయడం, నీళ్లు లేకపోవడం, ఆహారం దొరక్కపోవడం వంటి కారణాలతో.. క్రూర జంతువులు మనుషుల మధ్యకు వస్తున్నాయి. మనుషులపై దాడులు చేస్తూ భయాందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. తాజాగా కర్నాటకలోని (Karnataka) మైసూరులో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. జనావాసాల్లోకి వచ్చిన ఓ చిరుత పులి (Leopard) బీభత్సం సృష్టించింది. రోడ్డెక్కిన చిరుత… మనుషులపై దాడి చేసి వెన్నులో(Leopard Attacks) వణుకు పుట్టించింది. నడిరోడ్డుపై హల్ చల్ చేసింది. జనాలపై దాడి చేసి పలువురిని గాయపరిచింది. చిరుత దాడితో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. చిరుత దాడికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.

#WATCH | Karnataka: A leopard entered the Kanaka Nagar of Mysuru & attacked some people, he was later captured & rescued by the forest department pic.twitter.com/yVBIcfOyxM

— ANI (@ANI) November 4, 2022