'One Earth. One Health': ఒకే దేశం ఒకే ఆరోగ్యం, దేశంలో ఆరోగ్య రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువచ్చాం, ఆరోగ్యం & వైద్య పరిశోధనపై ప్రసంగించిన ప్రధాని మోదీ

PM Modi (Phot-ANI)

New Delhi, Mar 6: ఆరోగ్య సంరక్షణను సరసమైనదిగా అందించడం మా ప్రధాన ప్రాధాన్యత అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. ఆరోగ్యం & వైద్య పరిశోధన'పై పోస్ట్ బడ్జెట్ వెబ్‌నార్‌ను ఉద్దేశించి, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ..ఆరోగ్యంపై దృష్టి సారించిందని, 'ఒకే దేశం ఒకే ఆరోగ్యం' దృష్టిని పంచుకున్నారని అన్నారు. ఆరోగ్యం వైద్య పరిశోధన'పై బడ్జెట్ వెబ్‌నార్‌లో ప్రసంగించిన ( budget webinar on Health and Medical Research) ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ (PM Narendra Modi), ఆరోగ్య రంగంలో సాంకేతికత వినియోగం పెంచడంపై భారతదేశం దృష్టి సారించిందని అన్నారు. హెల్త్ ఐడీ, ఆన్‌లైన్ కన్సల్టేషన్, 5జీ, డ్రోన్ టెక్నాలజీలు మొదలైనవి యూనివర్సల్ హెల్త్‌కేర్ లక్ష్యంలో సహాయపడుతున్నాయని ఆయన అన్నారు.

తీవ్రమైన వ్యాధులకు, దేశంలో నాణ్యత & ఆధునిక ఆరోగ్య ఇన్‌ఫ్రా ముఖ్యం. ప్రజలు తమ ఇంటి దగ్గర పరీక్షా సౌకర్యాలను పొందడం, ప్రథమ చికిత్స కోసం మెరుగైన సదుపాయం ఉండాలనే అంశంపై కూడా ప్రభుత్వం దృష్టి కేంద్రీకరించింది. దీని కోసం దేశంలో 1.5 లక్షల ఆరోగ్య & వెల్నెస్ కేంద్రాలను సిద్ధం చేస్తున్నారని ప్రధాని తెలిపారు.

స్వాతంత్ర్యం తర్వాత అనేక దశాబ్దాలుగా, ఆరోగ్యంలో సమగ్ర విధానం, దీర్ఘకాలిక దృష్టి లేకపోవడం. మేము ఆరోగ్య సంరక్షణను ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖకు మాత్రమే పరిమితం చేయలేదు కానీ మొత్తం ప్రభుత్వ విధానాన్ని నొక్కిచెప్పామని'ఆరోగ్యం & వైద్య పరిశోధన'పై బడ్జెట్ అనంతర వెబ్‌నార్‌లో ప్రధానమంత్రి మోదీ అన్నారు.

భారతదేశంలో వైద్య చికిత్సను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం మా ప్రభుత్వం అత్యధిక ప్రాధాన్యత. ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద రూ. 5 లక్షల వరకు ఉచిత వైద్యం అందించడం వెనుక ఇదే ఆలోచన. దీని కింద వైద్య చికిత్సల కోసం వెచ్చించాల్సిన సుమారు రూ. 80,000 కోట్లు ఆదా అయ్యాయని ప్రధాని తెలిపారు.

సరఫరా గొలుసు చాలా ముఖ్యమైన విషయంగా మారిందని కూడా కరోనా మనకు నేర్పింది. మహమ్మారి గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు, కొన్ని దేశాలకు మందులు, వ్యాక్సిన్‌లు, వైద్య పరికరాల వంటి ప్రాణాలను రక్షించే వస్తువులు కూడా ఆయుధాలుగా మారాయి. అటువంటి సంక్షోభం సంభవించినప్పుడు, సంపన్న దేశాల అభివృద్ధి చెందిన వ్యవస్థలు కూడా కుప్పకూలినప్పుడు కరోనా తన ప్రతాపం చూపించింది. ప్రపంచం ఇప్పుడు ఆరోగ్యంపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టింది. కానీ భారతదేశం యొక్క విధానం ఆరోగ్య సంరక్షణకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు, కానీ మేము ఆరోగ్యంపై కూడా పని చేస్తున్నామని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.

అందుకే మేము ప్రపంచం ముందు ఒక దార్శనికతను ఉంచాము, 'ఒకే భూమి, ఒకే ఆరోగ్యం' - అందరికీ సంపూర్ణ ఆరోగ్య సంరక్షణ: 'ఆరోగ్యం & వైద్య పరిశోధన'పై బడ్జెట్ అనంతర వెబ్‌నార్‌లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ