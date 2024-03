Hyderabad Liberation Day: ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 17వ తేదీన హైదరాబాద్ విమోచన దినోత్సవాన్ని నిర్వహించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ విడుదల

ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 17వ తేదీన హైదరాబాద్ విమోచన దినోత్సవాన్ని నిర్వహించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దీని డిమాండ్ ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతూనే ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 17న హైదరాబాద్ విమోచన దినోత్సవాన్ని జరుపుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసి ఆమోదం తెలిపింది.

నిజానికి హైదరాబాద్ చరిత్రలో సెప్టెంబర్ 17కి చారిత్రక ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ రోజున హైదరాబాద్ నిజాంషాహి నుండి స్వాతంత్రం పొందింది. అది భారత యూనియన్‌లో భాగమైంది.

గత ఏడాది కూడా సెప్టెంబర్ 17న కేంద్ర ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ విమోచన దినోత్సవాన్ని నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో హోంమంత్రి అమిత్ షా పాల్గొన్నారు. ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కారణంగా రాజకీయ పార్టీలు విమోచన దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడానికి వెనుకాడుతున్నారని అన్నారు. ఇలాంటి ఆలోచన దురదృష్టకరమని ఆయన అన్నారు.

Central government decides to celebrate September 17 as 'Hyderabad Liberation Day' every year: Notification

