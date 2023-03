Namibian Cheetah Gives Birth to 4 Cubs: వీడియో ఇదిగో, భారత్‌ గడ్డపై ఏడు దశాబ్దాల తరువాత నాలుగు పిల్లలకు జన్మనిచ్చిన నమీబియా చిరుత

ప్రాజెక్ట్‌ చీతా (Project cheetah) లో భాగంగా నమీబియా (Namibia) నుంచి గతేడాది భారత్‌ (India)కు తీసుకొచ్చిన Siyaya చీతా నాలుగు పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది.మధ్యప్రదేశ్‌ (Madhya Pradesh) లోని కూనో నేషనల్‌ పార్క్‌ (Kuno National Park)లో నమీబియా చిరుత (Namibian cheetah)కు నాలుగు పిల్లలు జన్మించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర మంత్రి భూపేందర్‌ యాదవ్‌ (Bhupender Yadav) ధృవీకరించారు. చిరుత పిల్లల చిత్రాలను, వీడియోను సోషల్‌ మీడియా ద్వారా పంచుకుని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

వణికిస్తున్న భూకంపాలు, అఫ్గానిస్థాన్‌లో మరోసారి భూకంపం, రిక్టర్‌ స్కేలుపై దీని తీవ్రత 4.3గా నమోదు

గతేడాది సెప్టెంబర్‌ 17వ తేదీన నమీబియా నుంచి ఎనిమిది చీతాలను ప్రత్యేక విమానంలో భారత్‌కు తీసుకొచ్చారు. వాటిని మధ్యప్రదేశ్‌లోని కూనో నేషనల్‌ పార్క్‌లో వదిలారు.ఎనిమిదింట్లో ఆడ చీత (female cheetah) సాషా (Sasha) సోమవారం మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలతో సాషా మృతి చెందినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

Here's Video

I congratulate the entire team of Project Cheetah for their relentless efforts in bringing back cheetahs to India and for their efforts in correcting an ecological wrong done in the past.

— Bhupender Yadav (@byadavbjp) March 29, 2023