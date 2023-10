Ekta Nagar, Oct 31: ఉక్కు మనిషి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ 148వ జయంతి సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆయనకు నివాళులర్పించారు. గుజరాత్‌లోని కెవాడియాలో 182 మీటర్ల ఎత్తైన పటేల్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించిన ప్రధాని, జాతీయ ఐక్యతా దినోత్సవ పరేడ్‌లో కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ పరేడ్‌లో, మహిళా CRPF సిబ్బంది సాహసోపేతమైన ఫీట్‌ను ప్రధాని మోదీ చూసి ప్రశంసించారు. ఈ కవాతు సందర్భంగా, చంద్రయాన్-3 మిషన్ విజయవంతంగా పరీక్షించడం పట్ల యువకులు సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. దేశం సాధించిన ఈ చారిత్రాత్మక విజయం యువతరంలో స్ఫూర్తిని రగిలించింది.

ఈరోజు దేశంలో మాజీ ఉప ప్రధాని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఉక్కు మనిషి 148వ జయంతి సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆయనకు నివాళులర్పించారు. ఆయనను స్మరించుకున్న ప్రధాని మోదీ.. ఆయన సేవకు దేశం ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటుందని అన్నారు.ఈ పరేడ్‌లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతూ.. ‘‘ఈ దశాబ్దంలో వచ్చే 25 ఏళ్లు భారతదేశానికి అత్యంత ముఖ్యమైనగా తెలిపారు.

ఈ 25 ఏళ్లలో మన భారతదేశాన్ని సుసంపన్నం చేసుకోవాలి, మన భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి. స్వాతంత్ర్యానికి ముందు.. స్వతంత్ర భారతదేశం కోసం ప్రతి దేశస్థుడు తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన కాలం ఉంది. ఇప్పుడు, రాబోయే 25 సంవత్సరాలు మనకు ఒక అవకాశం. ప్రతి లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి మనం సర్దార్ పటేల్ నుండి స్ఫూర్తిని పొందాలి.

Here's ANI Video

#WATCH | On the National Unity Day parade in Gujarat's Ekta Nagar, PM Modi says "India has removed the slavery symbol from its naval flag. Unnecessary laws made during the era of slavery are also being removed. The Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) has replaced IPC. Where once there… pic.twitter.com/2WEawA48Mk

— ANI (@ANI) October 31, 2023